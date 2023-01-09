Байден заявил, что боевые действия на Украине находятся на ключевом этапе

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне, 21 декабря 2022 года.

Запад должен делать все возможное, чтобы оказать поддержку Киеву, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе, Запад должен делать все возможное, чтобы оказать поддержку Киеву. С такими заявлениями выступил в четверг президент США Джо Байден.

"Сейчас война на Украине находится в критически важной точке", - сказал американский лидер на заседании своего кабинета. "Мы должны делать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии", - утверждал Байден. Его высказывания привел пресс-пул Белого дома.

По словам главы администрации США, несколькими часами ранее у него состоялось "продолжительное обсуждение" с канцлером ФРГ Олафом Шольцем ситуации на Украине и взаимодействия в рамках западных "альянсов в Европе". "Мы расширим поддержку Украины", - обещал Байден, говоря о беседе с Шольцем.