Группа по вопросам спецоперации проконтролирует наличие связи у военных

Турчак: группа по вопросам спецоперации проконтролирует наличие средств связи у военных

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Координационная группа по вопросам спецоперации проконтролирует обеспеченность военнослужащих средствами связи и разведки, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Но есть и острые, нерешенные до сих пор вопросы, которые наша рабочая группа берет на контроль. Это обеспеченность средствами связи и разведки, некоторой техникой. Отработаем их сразу по возвращении в Москву. Те, что не будут решены, обязательно попадут в наш ежемесячный доклад президенту", - написал Турчак в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что встретился с военнослужащими в "одном из южных районов обороны" и проверил подготовку фортификационных сооружений, обеспеченность подразделений средствами связи и разведки, условия размещения и питания.

"По итогам проверки есть позиции, по которым нет вопросов, и видна полная вовлеченность министерства обороны. Фортификация идет по плану, с размещением и питанием все в порядке", - добавил политик.