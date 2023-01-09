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РИА Новости

Группа по вопросам спецоперации проконтролирует наличие связи у военных

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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Турчак: группа по вопросам спецоперации проконтролирует наличие средств связи у военных

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Координационная группа по вопросам спецоперации проконтролирует обеспеченность военнослужащих средствами связи и разведки, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Но есть и острые, нерешенные до сих пор вопросы, которые наша рабочая группа берет на контроль. Это обеспеченность средствами связи и разведки, некоторой техникой. Отработаем их сразу по возвращении в Москву. Те, что не будут решены, обязательно попадут в наш ежемесячный доклад президенту", - написал Турчак в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что встретился с военнослужащими в "одном из южных районов обороны" и проверил подготовку фортификационных сооружений, обеспеченность подразделений средствами связи и разведки, условия размещения и питания.

"По итогам проверки есть позиции, по которым нет вопросов, и видна полная вовлеченность министерства обороны. Фортификация идет по плану, с размещением и питанием все в порядке", - добавил политик.

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Страны
Россия
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