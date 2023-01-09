AP: новый пакет военной помощи США Украине обойдется почти в $3 млрд

Поддержка будет направлена для максимального укрепления ВСУ до весны, сообщило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Новый пакет военной помощи Украине обойдется Соединенным Штатам почти в $3 млрд, что станет крупнейшей суммой за все время поддержки киевских властей со стороны США, сообщило в четверг агентство Associated Press.

По его сведения, общая сумма нового пакета военной помощи составит $2,85 млрд. Как отмечает агентство, данная поддержка будет направлена для максимального укрепления ВСУ до весны, когда интенсивность боевых действий может возрасти.

Как ожидается, о новом пакете военной помощи будет объявлено в пятницу, в него впервые войдут несколько десятков американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley.