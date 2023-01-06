В Белоруссии назвали цель усиления совместной с Россией группировки войск

Минобороны Белоруссии: усиление общей группировки с РФ не направлено против других стран
МОСКВА, 5 января/ Радио Sputnik. Усиление российско-белорусской группировки не направлено против третьих стран, сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
Ранее Минобороны республики сообщило об увеличении региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации.
Развертывание дополнительных сил призвано укрепить обороноспособность Союзного государства и не направлено против третьих стран, подчеркнул помощник белорусского министра.
Ранее радио Sputnik рассказало о провокациях на украинской стороне границы с Белоруссией.