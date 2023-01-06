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РИА Новости

В Белоруссии назвали цель усиления совместной с Россией группировки войск

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Военнослужащие вооруженных сил РФ во время учений вооруженных сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017
Военнослужащие вооруженных сил РФ во время учений вооруженных сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Герасимов

Минобороны Белоруссии: усиление общей группировки с РФ не направлено против других стран

МОСКВА, 5 января/ Радио Sputnik. Усиление российско-белорусской группировки не направлено против третьих стран, сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

Ранее Минобороны республики сообщило об увеличении региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации.

"В рамках усиления региональной группировки войск в РБ прибывают подразделения и ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника, – ред.) российской части группировки войск. Далее для проведения совместных учений будет увеличен воздушный компонент", – цитирует Ревенко РИА Новости.

Развертывание дополнительных сил призвано укрепить обороноспособность Союзного государства и не направлено против третьих стран, подчеркнул помощник белорусского министра.

Ранее радио Sputnik рассказало о провокациях на украинской стороне границы с Белоруссией.

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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
Военные учения
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