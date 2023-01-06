Войти
ТАСС

Кабмин Германии прокомментировал поручение Путина о прекращении огня на Рождество

256
0
0
Национальный флаг Германии
Национальный флаг Германии.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

По словам представителя правительства ФРГ, Берлин принял к сведению это объявление, но продолжает настаивать на том, чтобы Россия вывела войска с Украины

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Правительство Германии принимает к сведению поручение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня на Рождество, но при этом продолжает настаивать на том, чтобы Россия вывела войска с Украины. Об этом сообщил в четверг представитель кабмина ФРГ в ответ на запрос ТАСС.

"Мы приняли к сведению это объявление. Любое прекращение боевых действий способствует сохранению человеческих жизней. Как и прежде, Россия должна полностью вывести войска с Украины и таким образом эта война может быть закончена в любой момент. К этому мы и призываем Россию", - сообщил представитель.

Ранее Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, сообщила в четверг пресс-служба Кремля со ссылкой на указание главы государства. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
26.12.2022
Слишком много разговоров о Зеленском, но мало об американских интересах
07.10.2022
Будущее НАТО зависит от Украины. Ее должны принять в альянс
01.04.2022
США следует избегать конфликта с Россией. И вот почему
09.11.2021
The Wall Street Journal (США): Россия станет следующим испытанием для внешней политики Байдена
19.04.2021
Der Spiegel (Германия): из-за напряженности с Россией украинский посол грозит, что его страна обзаведется атомной бомбой
19.02.2020
СМИ в Нидерландах заявили об отсутствии в районе крушения MH17 комплексов «Бук»
17.02.2020
Великобритания вынуждена вести переговоры с Россией по ситуации в Сирии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.01 09:24
  • 41042
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.01 06:49
  • 6
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 05.01 22:57
  • 4
Долгий путь от «Точки-У» до «Гермеса»
  • 05.01 22:40
  • 1
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 05.01 22:34
  • 5
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 05.01 21:01
  • 10
В США приготовились к "распаду России"
  • 05.01 18:55
  • 3
Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар по российским военным в Макеевке из-за массового использования мобильных телефонов, их запеленговали
  • 05.01 14:44
  • 0
Победа будет за нами
  • 05.01 14:43
  • 9
ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М
  • 05.01 14:33
  • 0
Неформальная встреча в Русском музее, как элемент укрепления военного сотрудничества Беларуси и России
  • 05.01 12:14
  • 0
Днепр начал резко мелеть. Подготовка ВСУ к наступлению?
  • 05.01 11:18
  • 17
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 04.01 18:40
  • 5
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 04.01 16:57
  • 0
Польской полицией задержан 37-летний белорусский «змагар»
  • 04.01 16:12
  • 1
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей