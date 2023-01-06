Кабмин Германии прокомментировал поручение Путина о прекращении огня на Рождество

По словам представителя правительства ФРГ, Берлин принял к сведению это объявление, но продолжает настаивать на том, чтобы Россия вывела войска с Украины

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Правительство Германии принимает к сведению поручение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня на Рождество, но при этом продолжает настаивать на том, чтобы Россия вывела войска с Украины. Об этом сообщил в четверг представитель кабмина ФРГ в ответ на запрос ТАСС.

"Мы приняли к сведению это объявление. Любое прекращение боевых действий способствует сохранению человеческих жизней. Как и прежде, Россия должна полностью вывести войска с Украины и таким образом эта война может быть закончена в любой момент. К этому мы и призываем Россию", - сообщил представитель.

Ранее Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, сообщила в четверг пресс-служба Кремля со ссылкой на указание главы государства.