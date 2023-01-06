В Совбезе Украины отвергли любые переговоры с Россией

Киев не будет соблюдать режим прекращения огня, подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Украина отвергает любые переговорные процессы с РФ. Об этом в четверг заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя предложение России о временном прекращении огня.

"Никаких переговоров с ними [с Москвой]", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".

По словам Данилова, Киев не будет соблюдать режим прекращения огня. "Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи", - написал он в Twitter.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Позже министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал указание о введении режима прекращения огня с 12:00 6 января на 36 часов.