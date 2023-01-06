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ТАСС

СМИ: поддержавшие военную помощь Украине законодатели США заработали на акциях ВПК

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Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin недалеко от Киева, Украина
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin недалеко от Киева, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

В частности, конгрессмен Эрл Блюменауэр получил самую высокую с 2021 года среди законодателей прибыль на акциях оборонных компаний, отметил портал The Daily Caller

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Члены Конгресса США, проголосовавшие за предоставление военной помощи Украине на миллиарды долларов, смогли в прошлом году заработать существенные средства на акциях оборонных подрядчиков Пентагона. Об этом сообщил в четверг информационный портал The Daily Caller.

В прошлом году американские законодатели одобрили военную помощь Киеву в целом на сумму более $20 млрд, включая вооружения и технику на $12,7 млрд, которые направляются на Украину напрямую со складов Минобороны США. Как поясняет портал, с целью восполнить эти поставки ведущие американские оборонные корпорации существенно нарастили производство, и члены Конгресса, торговавшие акциями компаний, получили значительную прибыль. The Daily Caller отмечает, что многие из них поддерживали предоставление Киеву военной помощи. Кроме того, отмечается в статье, несколько законодателей-республиканцев, проголосовавших против такого рода законопроектов, покупали акции оборонных компаний.

Так, конгрессмен Эрл Блюменауэр (демократ от штата Орегон) получил самую высокую с 2021 года среди законодателей прибыль на акциях оборонных компаний - 40%, отмечает портал. Среди республиканцев лидером стала голосовавшая против военной помощи Украине член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) с 35,5% доходов от акций. При этом конгрессмен Джон Рузерфорд (республиканец от штата Флорида) и Блюменауэр, по данным портала, купили акции одного из крупнейших подрядчиков Пентагона корпорации Raytheon на сумму до $15 тыс. 24 февраля, когда началась специальная военная операция РФ на Украине. Рузерфорд позднее сообщил в своей налоговой декларации, что его советники ошибочно приобрели эти акции, и они были проданы 14 марта с прибылью в 3%. Оба конгрессмена поддерживали военную помощь Украине. Ряд демократов и республиканцев, голосовавших в Конгрессе за эти инициативы, а также их супруги в середине и в конце прошлого года продавали свои акции оборонных компаний и получали значительную прибыль. Сенатор Дебра Фишер (республиканка от штата Небраска) в июне 2022 года продала акции еще одного подрядчика Пентагона корпорации Lockheed Martin на сумму до $100 тыс. 

Ранее глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года о проведении СВО на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада. 

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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