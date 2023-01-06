Таиланд получил десантный вертолётный корабль-док китайской постройки

4 января 2023 года в Шанхае состоялась официальная церемония имянаречения и передачи военно-морским силам Таиланда десантного вертолётного корабля-дока LPD 792 Chang китайского проекта 071ЕТ, построенного по таиландскому заказу шанхайской судостроительной компанией Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd., входящей в состав китайской государственной судостроительной корпорации China State Shipbuilding Corporation (CSSC).

Построенный для ВМС Таиланда десантный вертолётный корабль-док LPD 792 Chang китайского проекта 071ЕТ на испытаниях (без установленного вооружения), декабрь 2022 года (с) www.nationthailand.com

При полном водоизмещении около 20 тысяч тонн и длине 213 метров, десантный вертолётный корабль-док (ДВКД) Chang стал крупнейшим кораблем ВМС Таиланда в истории, превзойдя даже входящий в состав таиландского флота с 1997 года легкий авианосец CVH 911 Chakri Naruebet (полное водоизмещение 11500 тонн, длина 183 метра). Названный в честь известного таиландского острова Чанг (Ко Чанг), ДВКД Chang стал третьим кораблем ВМС Таиланда с этим названием - ранее в составе таиландского флота имелись военный транспорт Chang (в строю с 1902 по 1962 годы) и большой десантный корабль Chang (бывший американский LST 898 Lincoln City, в строю c 1962 по 2005 годы, в 2012 году был затоплен у острова Чанг в качестве искусственного рифа).

ДВКД Chang построен по проекту 071ЕТ, представляющему собой экспортный вариант ранее построенных Hudong-Zhonghua Shipbuilding для ВМС НОАК восьми больших ДВКД проекта 071 типа Kunlun Shan ("Куньлуньшан"), введенных в строй с 2007 по 2020 годы.

Контракт на постройку ДВКД проекта 071ЕТ был заключен ВМС Таиланда с китайской судостроительной корпорацией CSSC 9 сентября 2019 года на сумму 6,1 млрд бат (около 200 млн долл по тогдашнему курсу). Строительство корабля было начато Hudong-Zhonghua Shipbuilding в 2020 году, спуск на воду произведен 23 декабря 2021 года, а заводские ходовые испытания были начаты в ноябре 2022 года.

ДВКД Chang проекта 071ЕТ, подобно китайскому базовому проекту, способен нести четыре транспортных вертолёта постоянного базирования и имеет обширную доковую камеру длиной до 80 метров. Десантовместимость корабля, по таиландским сообщениям, составляет до 800 человек. По китайским источникам, таиландский корабль должен быть дополнительно вооружен пусковой установкой китайского ЗРК ближнего действия HHQ-10, в дополнение к штатно установленным на ДВКД проекта 071 ВМС НОАК 76-мм универсальной артиллерийской установке H/PJ-26 (копия АК-176) и четырем 30-мм шестиствольным артиллерийским установкам H/PJ-13 (копии АК-630). Однако на этапе ходовых испытаний вооружение на Chang установлено не было.

Построенный для ВМС Таиланда десантный вертолётный корабль-док LPD 792 Chang китайского проекта 071ЕТ на испытаниях (без установленного вооружения), декабрь 2022 года (с) китайские социальные сети

Церемония имянаречения и передачи ВМС Таиланда десантного вертолётного корабля-дока LPD 792 Chang китайского проекта 071ЕТ, построенного по таиландскому заказу судостроительной компанией Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd., входящей в состав китайской государственной судостроительной корпорацией China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Шанхай, 04.01.2023 (с) ВМС Таиланда и www.nationthailand.com