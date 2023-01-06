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Американский офицер оценил российское оружие

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Российский БПЛА С-70 «Охотник» перед взлетом
Российский БПЛА С-70 «Охотник» перед взлетом.
Источник изображения: invoen.ru

Американский офицер в отставке Брент Иствуд написал статью, в которой похвалил российское оружие и перечислил его преимущества. Соответствующую статью он написал для издания 19FortyFive.

Речь идет о новом ударном беспилотнике С-70Б «Охотник», который, по словам Иствуда, можно применять в составе совместной боевой единицы с истребителем пятого поколения Су-57. Офицер пояснил, что так называемая концепция «ведомого» будет включать до четырех «Охотников», которые смогут лететь впереди самолета для предупреждения, наведения и нанесения ударов по земле.

Помимо этого, офицер армии США добавил, что в задачи дрона будут входить как поражение наземных целей, так и радиоэлектронная борьба, а также сбор разведданных.

Известно, что совместную работу беспилотника С-70Б и военного самолета Су-57 успешно испытали в 2019 году.

В декабре первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил об отсутствии аналогов ударного дрона «Охотник» у стран НАТО.

В мае гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что серийный выпуск беспилотников «Охотник» для Министерства обороны России начнется в 2023 году.

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Минoбороны РФ
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Артяков Владимир
Чемезов Сергей
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БПЛА
Истребитель 5 поколения
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