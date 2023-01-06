СМИ: Германия рассматривает возможность поставок Украине БМП Marder

По данным издания Süddeutsche Zeitung, если такое решение будет принято, то в тесном согласовании с США и Францией

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Правительство Германии рассматривает возможность поставок Украине боевых машин пехоты (БМП) Marder. Об этом сообщила в четверг газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

По ее данным, официального решения пока нет. В материале говорится, что если оно и будет принято, то в тесном согласовании с США и Францией. Сколько БМП может быть в теории отправлено Киеву, не уточняется.

Как сообщило в среду Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец, Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC. Агентство Bloomberg передавало, что США не исключают поставки Киеву БМП Bradley.

От Германии Украина хочет получить, в частности, тяжелые танки Leopard 2, но Берлин отказывался их поставлять.