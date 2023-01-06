Неформальная встреча в Русском музее, как элемент укрепления военного сотрудничества Беларуси и России

В заключительную неделю 2022 года в Северной столице Российской Федерации состоялся очередной неформальный саммит лидеров СНГ. На мероприятии в Санкт-Петербурге, помимо Владимира Путина, присутствовали восемь лидеров стран Содружества – президенты: Беларуси – Александр Лукашенко, Азербайджана – Ильхам Алиев, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Туркмении – Сердар Бердымухамедов, Киргизии – Садыр Жапаров, Узбекистана – Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Естественно, что одной из главных тем встречи стала безопасность. Выступая на заседании глав СНГ, президент Казахстана (республика председательствовала в Содружестве в 2022 году) Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на взаимодействие в сфере безопасности, совместную борьбу с терроризмом и экстремизмом. В свою очередь, российский лидер в ходе приветственной речи указал на то, что для СНГ существуют не только внешние угрозы безопасности. «Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами – участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие», – заявил на саммите Владимир Путин. Очевидно, что президент России имел в виду сложную ситуацию по линии Армения – Азербайджан, а также указал на то, что существует ряд противоречий и между другими членами СНГ.

В то же время, по завершению двусторонней встречи президентов России и Беларуси в Русском музее, которая состоялась на следующий день после неформального саммита, лидерами Союзного государства было единодушно отмечено, что сотрудничество двух стран как никогда на подъёме. Как утверждают очевидцы, участники встречи не раскрыли других подробностей переговоров, но было видно, что президент Беларуси Александр Лукашенко остался доволен результатами.

Примечательно, что в ходе предыдущей аналогичной встречи, состоявшейся 7 октября 2022 года там же, в Санкт-Петербурге, после неформального саммита СНГ, между Лукашенко и Путиным была достигнута договоренность о развертывании совместной региональной группировки войск (РГВ) на территории Беларуси. Напомним, что это решение было принято «в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства».

Как указывалось ранее, по периметру белорусских границ – на северо-западе и западе, на территориях сопредельных европейских государств сосредоточены контингенты войск США и НАТО, наращиваются количество и масштабы мероприятий их подготовки. За последние годы численность иностранных воинских контингентов у западных границ Союзного государства была увеличена с 12 до 35 тыс. Более того, США на ротационной основе содержит в Европе еще 60-тысячную группировку. В любой момент НАТО с территории Польши и прибалтийских стран может бросить на Беларусь и Россию в первом эшелоне 17 боевых тактических групп, насчитывающих более 1000 военнослужащих каждая. При этом их действия во втором эшелоне будут обеспечивать более 70 тыс. сухопутных войск Польши, Литвы и Латвии. Между тем, только многонациональные тактические группы НАТО могут использовать более 100 самолетов, 130 вертолетов, 210 танков, 640 бронированных автомобилей повышенной проходимости, сотни единиц артиллерийских установок, в т.ч. всем широко известные HIMARS.

Кроме того, Польша проводит беспрецедентное по своему размаху и финансовым вложениям увеличение боевого потенциала национальных вооруженных сил. Принятый в мае 2022 года закон «о национальной обороне Польши» предусматривает двукратное увеличение численности армии и закупку вооружений на десятки миллиардов долларов к 2035 году. При этом, как отмечают эксперты, по всей видимости, в Варшаве стараются достичь этих показателей гораздо раньше – пока продолжается специальная военная операция на Украине, и нет необходимости в поисках предлога для выколачивания денег из ЕС и США (НАТО), а потом скрупулезно отчитываться за их использование.

Так, например, на днях министерство национальной обороны Польши анонсировало подписание очередного контракта – на поставку 116 танков б/у M1A1 Abrams FEP, приобретенных Польшей для ускорения замены танков, переданных Украине. Контракт подписан 4 января в 1-й Варшавской бронетанковой бригаде (Весола). Это будет первое подразделение, которое получит данные танки. Помимо этого, заслуживает внимания тот факт, что контракт на покупку танков включает в себя ещё и приобретение 250 тыс. снарядов к танковым орудиям, в том числе 112 тыс. бронебойных подкалиберных боеприпасов с урановым сердечником.

Очевидно, что в таких условиях ни о каком паритете между военными потенциалами Беларуси и натовской группировки войск, созданной у ее границ, и речи быть не может. Именно поэтому президентами России и Беларуси было принято совместное решение о выравнивании ситуации.

В данном контексте следует отметить, что существенным фактором, влияющим на эффективность стратегического сдерживания возможной агрессии коллективного Запада против Союзного государства, является непоколебимая решимость Республики Беларусь выполнить все союзнические обязательства. Другими словами, Беларусь, осознавая свои роль и место, в частности – главного стратегического союзника России и западного «форпоста» объединённого государства, а также тот факт, что других союзников, кроме России, у неё нет, готова использовать все имеющиеся возможности для предотвращения или отражения агрессии.

Об этом недавно говорил начальник белорусского Генштаба генерал-майор Виктор Гулевич во время своего интервью журналисту телеканала СТВ, которое состоялось 11 декабря 2022 года. «Российская Федерация — наш самый близкий по духу народ, наш основной союзник. Мы в любом случае не окажемся в стороне. Поэтому если нас начнут провоцировать, или развяжут агрессию, мы будем в едином строю с Российской Федерацией и используем все средства, которые можем применять», — сказал тогда Виктор Гулевич.

Говоря о «всех средствах», генерал Гулевич имел в виду не только возможности развернутой на территории Беларуси региональной группировки войск (все белорусские вооруженные силы и более 10 тыс. российских войск), но и наличие Су-24 из состава ВВС и войск ПВО Беларуси, модернизированных на предприятиях российского военпрома, и уже способных нести ядерное оружие. А тот факт, что в настоящее время на территории Беларуси ядерного оружия нет, перестает быть проблемой в течение нескольких часов, путём доставки спецбоеприпасов к Су-24 из Российской Федерации.

Вот об этом следует знать и помнить нашим неугомонным северо-западным, западным и южным соседям в первую очередь.

Владимир Вуячич