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Ростех

Денис Мантуров посетил ЦАГИ и ульяновское предприятие ОАК

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Денис Мантуров
Денис Мантуров во время посещения ФАУ «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского».
Источник изображения: Ростех

Заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил ФАУ «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского», а также предприятие Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха в Ульяновске.

В рамках посещения ЦАГИ вице-премьер – глава Минпромторга России осмотрел уникальный стенд для испытаний и прототип кессона композитного крыла перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, работа над которым сейчас ведется. Также Денис Мантуров ознакомился с ходом ресурсных испытаний самолетов МС-21 и SSJ-NEW (RRJ-NEW).

В Ульяновск Денис Мантуров прилетел в сопровождении генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря и генерального директора авиакомпании «Россия» Яна Бурга на новейшем самолете МС-21 в ливрее авиакомпании.

Вице-премьер – глава Минпромторга России посетил производственную площадку ПАО «Ил» – «Авиастар». Управляющий директор завода Сергей Шереметов доложил, что предприятию удалось нарастить объем выпуска и темпы производства до пяти тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А в год.

«В дни проведения специальной военной операции от каждого из нас на своем месте нужна ответственная и качественная работа с полной отдачей, – отметил Денис Мантуров. – Коллективы оборонных предприятий продолжают работу в праздничные дни. Сотрудники заводов выполняют свой долг, чтобы нашим Вооруженным силам на передовой своевременно и в необходимом количестве поступала вся необходимая техника, боеприпасы и экипировка».

Производство новых транспортников осуществляется на поточной линии сборки. В отличие от ранее использовавшейся технологии она позволяет снизить трудоемкость. Поточная линия сборки оснащена системой лазерного позиционирования агрегатов, которая обеспечивает высокую точность стыковки всех элементов самолета.

Вице-премьеру также доложили, что очередной военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, завершающий поставки самолетов военно-транспортной авиации 2022 года, филиал ПАО «Ил» – «Авиастар» изготовил и передал Минобороны России в конце декабря. Отличившимся сотрудникам предприятия Денис Мантуров вручил ведомственные награды и знаки отличия.

Ил-76МД-90А создан из отечественных комплектующих. У нового самолета улучшены основные характеристики по сравнению с предыдущими версиями. В частности, повышены дальность полета и перевозимая нагрузка, а также улучшена точность самолетовождения и десантирования, качество радиосвязи.

«Сдача в эксплуатацию очередного воздушного судна Ил-76МД-90А, произведенного специалистами филиала ПАО «Ил» – «Авиастар», – всегда для нас большое событие. Я благодарю всех специалистов нашего авиагиганта за своевременное и качественное исполнение государственного заказа. Совместно с ПАО «ОАК» правительство региона реализует программу поддержки завода «Авиастар». Она включает в себя много аспектов, в том числе подготовку и привлечение кадров на завод, создание для них комфортной среды проживания. Так, к примеру, в 2022 году мы увеличили размер региональной выплаты до 250 тысяч рублей работникам авиаотрасли, которые собираются взять жилье в ипотеку. Также продолжаем оказывать содействие по подбору кадров на завод. Такая большая комплексная работа продолжится и в 2023 году», – подчеркнул губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
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