Министр экономики ФРГ пообещал Украине продолжить поставки вооружений

Как заявил Роберт Хабек, Берлин будет адаптировать помощь "под ситуацию на поле боя"

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Германия продолжит поставки вооружений Украине. Об этом заявил в четверг министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек в Осло.

"Мы не перестанем поставлять Украине оружие", - цитирует его агентство DPA. "Мы будем адаптировать нашу помощь под ситуацию на поле боя", - добавил он

Украина хочет получить от ФРГ танки Leopard 2, но Берлин отказывался их поставлять, ссылаясь на то, что не будет предпринимать единоличных шагов без согласования с партнерами. Как сообщило накануне Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец, Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC.

Ранее Германия поставила на Украину, в частности, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня, зенитные самоходные установки и ракетные комплексы, бронемашины.