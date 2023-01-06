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ТАСС

Министр экономики ФРГ пообещал Украине продолжить поставки вооружений

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Роберт Хабек
Роберт Хабек.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

Как заявил Роберт Хабек, Берлин будет адаптировать помощь "под ситуацию на поле боя"

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Германия продолжит поставки вооружений Украине. Об этом заявил в четверг министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек в Осло.

"Мы не перестанем поставлять Украине оружие", - цитирует его агентство DPA. "Мы будем адаптировать нашу помощь под ситуацию на поле боя", - добавил он

Украина хочет получить от ФРГ танки Leopard 2, но Берлин отказывался их поставлять, ссылаясь на то, что не будет предпринимать единоличных шагов без согласования с партнерами. Как сообщило накануне Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец, Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC.

Ранее Германия поставила на Украину, в частности, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня, зенитные самоходные установки и ракетные комплексы, бронемашины. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Украина
Франция
Продукция
Leopard-2
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