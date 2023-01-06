Столтенберг: ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что отношения с Москвой не нормализуются даже после окончания конфликта на Украине из-за полностью изменившегося положения с безопасностью в Европе.

"Даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией сохранятся", - сказал генсек НАТО в четверг на конференции в Норвегии.

По словам главы альянса, Россия стремится "контролировать соседние страны" и это ставит Москву "в положение перманентного конфликта с Западом".

Ранее Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине приближают окончание конфликта, усиливая переговорные позиции Киева, но, по его словам, никто не знает, как и когда закончится украинский конфликт.