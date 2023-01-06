В очередной пакет военной помощи Германии для Украины вошли «ракетные системы на пикапах»

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Новый пакет военной помощи поступил на Украину, на этот раз расщедрились немцы. О поставке вооружений сообщается на официальном сайте Бундесвера.

На этот раз Киев получил от Берлина некие ракетные системы, установленные на пикапах, беспилотники и гусеничные машины пехоты, какие именно не раскрывается. Поскольку в списке они обозначены как дистанционно управляемые, то возможно, что речь идет о роботизированных платформах. Когда была осуществлена поставка, также не сообщается, запись на сайте немецкого Минобороны появилась 4 января 2023 года.

Итак, в обновленном списке отправленного на Украину значатся: 20 ракетных систем калибра 70 мм на пикапах; 2 бронированные эвакуационные машины; один тягач - транспортер танков М1070 Oshkos; 7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты; 63 пикапа; 17 грузовиков 8х8; 8 разведывательных дронов; 30 систем обнаружения дронов; 27 антидроновых датчиков и глушилок.

Также Киев получил 7 машин для пограничников, 12 крупнотоннажных прицепов, генераторы и мобильные системы отопления, одну машину скорой помощи и 36400 шерстяных одеял.

Ранее в Берлине подтвердили отказ поставлять на Украину танки Leopard заявив, что решение об этом немцы самостоятельно принимать не будут. По словам эксперта по вопросам внешней политики Социал-демократической партии Германии Михаэля Мюллера, США и Франция тоже имеют современные танки, но передавать их Киеву не торопятся, поэтому и Германия не будет.

Такое вооружение можем поставляться только в координации с нашими партнерами по НАТО (...) Германия хочет безусловно и дальше избегать того, чтобы альянс стал стороной войны

- добавил он.