Командир "Терминаторов" рассказал об особенностях работы в Донбассе

Командир "Терминаторов": выполняя задачи в Донбассе, машины выезжают два-три раза в день

СВАТОВО, 5 янв - РИА Новости. Уникальные российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" Западной группировки войск ВС РФ, выполняя задачи на сватовском участке фронта в Донбассе, осуществляют по два-три выезда в день, рассказал журналистам командир роты боевых машин.

"Наши машины БМПТ работают в основном во взаимодействии с танками Т-80БВ. Выходят работать парами. Выходят на задачу, отрабатывают и благополучно возвращаются назад. Пополняем боекомплект, после чего выходим работать снова. В моем подразделении все ребята молодцы, никто не показал слабый характер, все рвутся вперед. Выезжаем по два, три раза в день, в зависимости от задачи", - рассказал командир.

Член экипажа "Терминатора" с позывным "Тигра" рассказал, что накануне экипаж вернулся с очень удачного выезда, выполнив боевую задачу.

Разработанные концерном "Уралвагонзавод" БМПТ "Терминатор" приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.

Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали в ходе форума "Армия-2017". Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ (входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны России должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не говорилось.

Ранее РИА Новости сообщало, что "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость, эффективность и живучесть в ходе спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты. По данным источника агентства, российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" выдерживает попадание ракеты американского комплекса "Джавелин".