Военкор назвал проявившиеся во время спецоперации важные проблемы ВС РФ

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Участвующие в специальной военной операции российские военные демонстрируют чудеса отваги и высокий уровень воинского мастерства. Но специальная военная операция вскрыла и целый ряд недочетов и недоработок наших вооруженных сил. О них в очередной публикации в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Сладков.

Одна из первых и самых важных проблем – плохая связь. На эту проблему военные стали обращать внимание еще в самом начале специальной военной операции. Военкор пишет, что низкое качество связи особенно заметно на передовой. В войсках отсутствуют простые в эксплуатации радиостанции. Это, в свою очередь, порой приводит к трагическим последствиям, а также весьма мешает взаимодействовать во время штурмовых или оборонительных операций, перенацеливания артиллерии и авиации.

Вторая важная проблема – недостаток транспортных средств на передовой. Здесь, пишет Сладков, мы тоже проигрываем. Между тем, военкоры не перестают подчеркивать необходимость обеспечения воюющих подразделений автомобильным транспортом. В Telegram-канале «Репортер Руденко», к примеру, писали о потребности в автомобилях по типу инкассаторских машин.

Третья проблема – уже не из серии материально-технического обеспечения. Военкор отмечает слабый уровень подготовки и низкие моральные качества части мобилизованных военнослужащих. Кроме того, часто встречаются «кошмарные» примеры несоблюдения военнослужащими инструкций и Уставов, невыполнение приказов. Дисциплина во многих подразделениях также «хромает»

Многое зависит от командира. Там, где он опытный и требовательный, дела идут. Уровень комбат-комбриг-комдив, он решающий. Их ошибки и приводят к печальным результатам

- подчеркивает военкор Сладков.

Впрочем, сейчас уже идет успешная работа над имеющимися ошибками. Они постепенно исправляются, хотя многие проблемы еще предстоит решать. И решать их нужно совместными усилиями – не только армии, но и государственных структур, промышленности, бизнеса, общества в целом.