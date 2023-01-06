Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения

Минобороны Белоруссии сообщило о проведении совместных летно-тактических учений с Россией

МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Москва и Минск продолжают наращивать региональную группировку войск и планируют провести совместные летно-тактические учения на территории Белоруссии, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

"В рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск (сил). Сегодня, исходя из складывающейся ситуации, этот процесс проходит поэтапно. В Республику Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил России", — говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве также отметили, что с прибывающими подразделениями на полигонах планируется дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания.

"В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и России, входящих в состав авиационного компонента РГВ(С), планируется проведение совместного летно-тактического учения", — уточнили в министерстве.

Отмечается, что от российской стороны в этом мероприятии примет участие воинское формирование воздушно-космических сил.

В Минобороны также напомнили, что совместная подготовка белорусской и российской составляющих региональной группировки войск носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы.

"Решение о создании РГВ(С) на территории Беларуси принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны Союзного государства, исходя из складывающейся обстановки вблизи наших границ", — подытожили в ведомстве.

В октябре прошлого года Александр Лукашенко заявлял, что договорился с Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства. В Минобороны республики тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих запланирована в размере чуть менее девяти тысяч. В рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из России также запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Москва и Минск с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.