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ТАСС

Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции быть посредником в урегулировании на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / Пресс-служба Офиса президента Украины

С инициативой посредничества в урегулировании конфликта турецкий лидер выступал и ранее

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары выступить посредником в урегулировании украинского кризиса. Об этом в четверг сообщила администрация турецкого лидера по итогам его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Президент Эрдоган в ходе разговора сообщил о готовности возложить на себя миссию модератора и посредника с целью обеспечения стабильного мира между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

С инициативой посредничества в урегулировании конфликта на Украине Эрдоган выступал и ранее. 

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Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Эрдоган Реджеп
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