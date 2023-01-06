Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции быть посредником в урегулировании на Украине

С инициативой посредничества в урегулировании конфликта турецкий лидер выступал и ранее

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары выступить посредником в урегулировании украинского кризиса. Об этом в четверг сообщила администрация турецкого лидера по итогам его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Президент Эрдоган в ходе разговора сообщил о готовности возложить на себя миссию модератора и посредника с целью обеспечения стабильного мира между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

С инициативой посредничества в урегулировании конфликта на Украине Эрдоган выступал и ранее.