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ТАСС

Балтийский флот провел учения зенитчиков по прикрытию важных промышленных объектов

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Работа на ходу Тор-М2
Работа на ходу Зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Источник изображения: https://kupol.ru/

В них задействовали около 10 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы "Тор-М2"

КАЛИНИНГРАД, 5 января. /ТАСС/. Зенитный ракетный полк армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, провел учения по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, а также отработке действий по прикрытию важных промышленных объектов региона, сообщила пресс-служба флота.

"К учению привлекалось более 50 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц вооружения и военной техники, в их числе современные зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", - рассказали в пресс-службе.

Участники учений продемонстрировали практические действия по занятию и маскировке позиций комплексов, организации связи и управления в различных условиях, расчеты "Тор-М2" отработали нормативы по приведению боевой техники в готовность к применению, а также задачи по разведке целей, их классификации и сопровождению.

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" предназначен для борьбы с ракетами класса "воздух - земля", управляемыми и корректируемыми авиабомбами, противорадиолокационными ракетами и другим высокоточным оружием нового поколения, самолетами тактической и армейской авиации, крылатыми ракетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами. Интервал старта ракет с одной боевой машины составляет от двух секунд. 

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Продукция
Tор-М2
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БФ
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