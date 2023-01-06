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Военное обозрение

Южнокорейская разведка рассказала о количестве и характеристиках БПЛА КНДР

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Фото носит иллюстративный характер

В настоящее время Северная Корея обладает приблизительно 500 беспилотными летательными аппаратами, относящимися к 20 разным видам. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство «Ренхап» со ссылкой на секретаря парламентского комитета по разведке Ю Сан Бома, получившего информацию от разведывательной службы страны.

Отметим, что еще в 2012 году КНДР приобрела на Ближнем Востоке несколько американских БПЛА MQM-107 Streaker. Также на вооружении Северной Кореи есть беспилотные летательные аппараты советского производства.

По информации южнокорейской стороны, в настоящее время беспилотная авиация КНДР представлена преимущественно малыми БПЛА. Они имеют размеры от 1 до 6 метров, дальность их полета пока тоже не может быть названа большой.

Разработка более крупных разведывательных беспилотников большой дальности действия, тем не менее, уже ведется. Национальное агентство разведки Республики Корея, впрочем, убеждено в том, что разработки средних и крупных дронов находятся в начальной стадии. Это означает, что в ближайшее время ВВС Корейской народной армии вряд ли получат их на вооружение.

Однако если КНДР получит высокотехнологичные сенсоры и другое оборудование, то процесс создания беспилотных летательных аппаратов более крупных размеров и дальнего действия ускорится. К тому же, сейчас Пхеньян демонстрирует повышенный интерес к возможностям, которые предоставляет беспилотная авиация.

Например, 26 декабря военное ведомство Южной Кореи сообщило о вторжении в воздушное пространство страны пяти северокорейских беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на свои военно-технические возможности, противовоздушная оборона Республики Корея не смогла сбить северокорейские дроны. Они пропали с радаров ПВО – вероятно, вернулись на территорию Северной Кореи. Данное происшествие серьезно встревожило южнокорейское руководство.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Проекты
БПЛА
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