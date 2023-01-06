Войти
ТАСС

WP: США исключают отправку танков Abrams на Украину из-за технических проблем

255
0
0
Танк Abrams
Танк Abrams.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

По данным газеты, оснащенный турбированным двигателем 55-тонный танк быстро расходует топливо, а также подвержен поломкам и требует квалифицированных знаний для технического обслуживания

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов исключает вариант отправки танков Abrams на Украину из-за их большого расхода топлива и частых поломок. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник.

По его данным, оснащенный турбированным двигателем 55-тонный танк быстро расходует топливо, а также подвержен поломкам и требует квалифицированных знаний для технического обслуживания.

Вместо Abrams, по словам американского президента Джо Байдена, США рассматривают возможность поставок на Украину боевых машин пехоты Bradley.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский по приглашению Байдена несколько часов провел в Вашингтоне, где встретился с главой государства, руководством Конгресса и выступил там с речью. К его визиту было приурочено объявление о новом пакете военной помощи со стороны США на сумму $1,85 млрд. В него впервые была включена батарея ПВО Patriot. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Bradley
M1 Abrams
Patriot ЗРК
Похожие новости
12.12.2022
Оружие, помощь Украине, сдерживание России. На что пойдет рекордный бюджет Пентагона
06.12.2022
Американское танки прибыли в Польшу. Следующим пунктом может стать Украина
27.05.2022
Засада для ленд-лиза. Что помешает поставкам оружия из США на Украину
16.09.2020
"Перебросили "Абрамсы": что американцы затеяли у границ Белоруссии
18.06.2020
Почему США проиграли войну в Ираке
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.01 09:24
  • 41042
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.01 06:49
  • 6
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 05.01 22:57
  • 4
Долгий путь от «Точки-У» до «Гермеса»
  • 05.01 22:40
  • 1
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 05.01 22:34
  • 5
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 05.01 21:01
  • 10
В США приготовились к "распаду России"
  • 05.01 18:55
  • 3
Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар по российским военным в Макеевке из-за массового использования мобильных телефонов, их запеленговали
  • 05.01 14:44
  • 0
Победа будет за нами
  • 05.01 14:43
  • 9
ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М
  • 05.01 14:33
  • 0
Неформальная встреча в Русском музее, как элемент укрепления военного сотрудничества Беларуси и России
  • 05.01 12:14
  • 0
Днепр начал резко мелеть. Подготовка ВСУ к наступлению?
  • 05.01 11:18
  • 17
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 04.01 18:40
  • 5
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 04.01 16:57
  • 0
Польской полицией задержан 37-летний белорусский «змагар»
  • 04.01 16:12
  • 1
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей