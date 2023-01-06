WP: США исключают отправку танков Abrams на Украину из-за технических проблем

По данным газеты, оснащенный турбированным двигателем 55-тонный танк быстро расходует топливо, а также подвержен поломкам и требует квалифицированных знаний для технического обслуживания

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов исключает вариант отправки танков Abrams на Украину из-за их большого расхода топлива и частых поломок. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник.

По его данным, оснащенный турбированным двигателем 55-тонный танк быстро расходует топливо, а также подвержен поломкам и требует квалифицированных знаний для технического обслуживания.

Вместо Abrams, по словам американского президента Джо Байдена, США рассматривают возможность поставок на Украину боевых машин пехоты Bradley.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский по приглашению Байдена несколько часов провел в Вашингтоне, где встретился с главой государства, руководством Конгресса и выступил там с речью. К его визиту было приурочено объявление о новом пакете военной помощи со стороны США на сумму $1,85 млрд. В него впервые была включена батарея ПВО Patriot.