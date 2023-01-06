Войти
ТАСС

Минобороны Италии утверждает, что Рим не поставляет Киеву противопехотные мины

256
0
0
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
Источник изображения: AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия не может рассматривать Италию в качестве гаранта возможного мирного процесса вокруг Украины из-за ангажированной позиции Рима, направленной против Москвы

РИМ, 5 января. /ТАСС/. Италия не производит и никому не поставляет противопехотные мины. С таким заявлением выступил в четверг министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

"Италия не производит противопехотные мины и не поставляет их никакой стране в мире, включая Украину", - приводит его слова агентство ANSA.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не может рассматривать Италию в качестве гаранта возможного мирного процесса вокруг Украины из-за ангажированной позиции Рима, направленной против Москвы. Дипломат добавила, что "Италия наряду с обширной номенклатурой вооружения и военной техники поставляет Киеву и противопехотные мины".

Крозетто назвал эти заявления необоснованными.

В марте парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. До сих пор были сформированы пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Украина
Похожие новости
05.12.2022
США оказались зажаты между Россией и Украиной
20.01.2021
Der Spiegel (Германия): «Трамп лишь разрушил то, что и так было не спасти»
25.06.2020
Украина и Италия вышли из российского проекта по изучению Вселенной
13.04.2020
Еще об интересе Азербайджана к приобретению истребителей в России
02.02.2016
Польский М-346 и проект «Грот-2»
20.06.2011
Пресс-релиз о Международном авиационно-космическом салоне «ПАРИЖ АЭРО ШОУ – 2011»
20.08.2008
«МВСВ-2008» в цифрах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.01 09:24
  • 41042
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.01 06:49
  • 6
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 05.01 22:57
  • 4
Долгий путь от «Точки-У» до «Гермеса»
  • 05.01 22:40
  • 1
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 05.01 22:34
  • 5
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 05.01 21:01
  • 10
В США приготовились к "распаду России"
  • 05.01 18:55
  • 3
Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар по российским военным в Макеевке из-за массового использования мобильных телефонов, их запеленговали
  • 05.01 14:44
  • 0
Победа будет за нами
  • 05.01 14:43
  • 9
ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М
  • 05.01 14:33
  • 0
Неформальная встреча в Русском музее, как элемент укрепления военного сотрудничества Беларуси и России
  • 05.01 12:14
  • 0
Днепр начал резко мелеть. Подготовка ВСУ к наступлению?
  • 05.01 11:18
  • 17
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 04.01 18:40
  • 5
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 04.01 16:57
  • 0
Польской полицией задержан 37-летний белорусский «змагар»
  • 04.01 16:12
  • 1
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей