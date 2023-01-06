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Интерфакс-АВН

Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию на севере Сирии

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Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Стамбул. 5 января. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил в четверг с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, и в частности на севере страны, где, как заявляют в Анкаре, продолжают проявлять активность курдские группировки, признанные в Турции террористическими.

"Упомянув о присутствии подразделений Сил самообороны сирийских курдов в провинциях Таль-Рифат и Манбидж на севере Сирии, Эрдоган вновь заявил о том, что в Анкаре уже длительное время ожидают, что эти террористы покинут эти районы", - сообщает турецкая газета "Хюрриет". Издание отмечает, что Эрдоган указал на необходимость, чтобы сирийские власти предприняли конкретные меры для достижения этой цели.

По словам Эрдогана, руководство в Дамаске должно действовать конструктивно и предпринимать шаги по политическому урегулированию ситуации в стране.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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