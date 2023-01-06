Конфликт на Украине помогает немецкому ВПК выйти из кризиса

Бундесвер считался эффективной военной машиной и военным костяком конвенциональных сил НАТО, однако после тридцати с лишним лет недофинансирования и сокращений утратил боеспособность. Тем не менее, украинский конфликт дал ощутимый импульс немецкому ВПК: военный экспорт Германии в 2022 году составил 8,36 млрд евро.

Дмитрий Добров

Сразу после начала российской военной операции на Украине канцлер Германии Олаф Шольц выступил с "историческим" заявлением. Он объявил о выделении 100 млрд евро на перевооружение немецкой армии и увеличение военного бюджета выше планки в 2% ВВП. Британская Spectator отмечает, что речь Шольца знаменует Zeitenwende — переломный момент в истории Бундесвера, который за 30 с лишним лет после окончания Холодной войны потерял боеспособность, подвергся сокращениям, недофинансированию и практически выпал из поля зрения политиков. Шольц пообещал усилить поддержку Украины, в том числе направить киевскому режиму сотни ПЗРК "Стингер", противотанковые комплексы "Панцерфауст-3" и другие виды вооружений. Однако, по мнению журнала Spiegel, выполнение обязательств перед НАТО и Украиной оказалось под угрозой — ввиду плохого состояния немецкой боевой техники и низких производственных мощностей. Так, 18 БТРов "Пума", которые должны были поступить в распоряжение натовских сил быстрого реагирования VJTF, оказались технически непригодными к ведению боевых действий. Согласно немецким СМИ, в Германии разрабатывается альтернативный план по отправке старых боевых машин пехоты "Мардер" в распоряжение сил быстрого реагирования НАТО — уже в текущем году.

По мнению аналитиков Deutsche Welle*, несмотря на выделение пакета в 100 млрд евро, Бундесверу придется еще долгое время восполнять нехватку практически всех видов вооружения — танков, вертолетов, солдатского снаряжения и приборов ночного видения. На сегодняшний день главная проблема не в деньгах, а в неповоротливой бюрократической машине. Федеральное ведомство по вооружениям, техобслуживанию и информационной технологии BAAINBw должно принять и обработать "гору" военных заказов — от систем ПВО до солдатских носков. Военные специалисты считают эту организацию крайне неэффективной и требуют ее реформировать. Так, парламентский уполномоченный по армейским делам Ева Хёгль сообщила, что военно-десантные силы Бундесвера более десяти лет ждали новых касок, поскольку ведомство долго проверяло, налезут ли американские каски на "немецкие головы". Хёгль также сообщила, что танковые батальоны работают с рациями 30-летней давности и не способны поддерживать связь с другими подразделениями НАТО.

Неэффективность ведомства BAAINBw объясняется и тем, что оно вынуждено согласовывать свои действия с тендерами Евросоюза по закупке вооружений, где активно работают разнообразные лоббисты. Германский совет по международным отношениям DGAP считает, что нынешнее распределение оборонных заказов на 100 млрд евро представляет собой колоссальную логистическую задачу, которая столкнется с многочисленными ошибками и растянется на много лет.

Военные историки напоминают, что такая ситуация существовала не всегда. К концу Холодной войны Бундесвер представлял собой внушительную силу численностью в полмиллиона человек (сейчас — менее 200 тысяч). 12 дивизий были оснащены тысячами современных танков "Леопард", машинами пехоты "Мардер" и одной из лучших мобильных систем ПВО в НАТО, включая самоходные зенитные установки "Гепард". "Люфтваффе" имела в своем составе сотни истребителей и бомбардировщиков. В целом Бундесвер считался эффективной военной машиной и военным костяком конвенциональных сил НАТО. Однако после тридцати с лишним лет недофинансирования, сокращений и игнорирования со стороны политиков Бундесвер утратил боеспособность, отмечает Spectator. В этой связи министерство обороны ФРГ должно решить комплексную задачу — нарастить выпуск новых вооружений, увеличить численность армии, поднять ее боевую мораль и провести структурную реформу. Это будет очень сложно проделать в нынешнем немецком обществе, которое пронизано потребительскими ценностями и не готово жертвовать комфортом в угоду неким геополитическим ценностям, включая солидарность с киевским режимом и союзниками по НАТО.

Значительную долю вины за плачевное состояние Бундесвера немецкие политики единодушно возлагают на нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая в 2013-2019 годах была министром обороны ФРГ. Как раз под ее руководством, по общему мнению, произошла основная деградация вооруженных сил Германии. Недаром ее называли самым слабым министром в правительстве ФРГ. Журнал Politico приводит слова Руперта Шольца, занимавшего пост министра обороны при Гельмуте Коле, который назвал положение Бундесвера при Урсуле фон дер Ляйен "катастрофическим". Именно ее неудачи в военном ведомстве помешали ей стать вероятным канцлером ФРГ после отставки Ангелы Меркель, зато она была отправлена в почетную "ссылку" в Брюссель.

Тем не менее, украинский конфликт дал ощутимый импульс немецкому ВПК. В 2022 году, по данным немецкого телеканала N-TV, военный экспорт Германии составил 8,36 млрд евро — это второй результат за всю историю ФРГ. Немецкое правительство одобрило поставки вооружений Украине на сумму в 2,25 млрд евро, в том числе 30 "Гепардов", 14 самоходных гаубиц 2000, пяти систем залпового огня и одной системы ПВО Iris-T. Это делает Украину важнейшим экспортным направлением для немецкого ВПК. Не все проходит гладко: к "Гепардам", которые считаются устаревшей моделью, нет достаточного количества боеприпасов. Украина уже много месяцев требует поставить ей танки новейшей модели Леопард-2А4. Однако, как отмечает телеканал ZDF, правительство ФРГ медлит с принятием соответствующего решения. Во-первых, общественное мнение Германии против, поскольку это означало бы новый этап военной эскалации. Во-вторых, для этих современных танков (хотя это техника 80-х годов) на Украине нет системы техобслуживания и ремонта. В-третьих, еще ни одна из стран НАТО не решилась на поставку "Леопардов" Украине. В-четвертых, в НАТО опасаются, что эта современная технология на поле боя попадет в руки русских. И, наконец, танков последней модели Леопард 2А4 не хватает самому Бундесверу. Единственное, на что согласились пока немцы, — это передать "Леопарды" в рамках "кольцевого обмена" восточноевропейским союзникам по НАТО, чтобы те могли вывезти на Украину старые советские танки, оставшиеся со времен "Варшавского договора". Наблюдатели уточняют, что в результате передачи техники и боеприпасов Украине сами немецкие арсеналы оказались буквально опустошенными. Хотя правила НАТО предусматривают месячный запас боеприпасов, Германия из-за поставок Украине в состоянии вести боевые действия лишь два дня, пишет американский портал Business Insider со ссылкой на источники в Бундестаге и представителей оборонной промышленности ФРГ.

В рамках послевоенного устройства Германии военный экспорт ФРГ находится под жестким контролем правительства и теоретически не должен попадать в руки "недемократических стран". Однако оружейный бизнес с успехом обходит эти ограничения: в последнее десятилетие крупные оружейные сделки были заключены с Саудовской Аравией и Египтом. Что касается Украины, то конфликт на ее территории дает, по мнению швейцарской газеты Le Temps, "уникальный шанс" для возрождения немецкой военной промышленности. С начала 2022 года акции крупнейшей оборонной группы Rheinmetall выросли на бирже на 150%, создано 3 тысячи новых рабочих мест, а всего в немецком ВПК занято около 130 тысяч человек, ФРГ занимает четвертое место в мире по экспорту вооружений.

* признано иноагентом в России