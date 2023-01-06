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Интерфакс-АВН

Эрдоган выступает за режим прекращения огня на Украине

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Реджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган.
Источник изображения: Depo Photos/Keystone Press

Стамбул. 5 января. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Эрдоган в четверг в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным призвал объявить режим прекращения огня на Украине в одностороннем порядке.

"Призывы к миру и переговорам следовало бы подкрепить односторонним прекращением огня", - сказал Эрдоган в разговоре с Путиным, согласно выдержке из сообщения канцелярии главы турецкого государства, которую цитирует Bloomberg.

Агентство отметило, что Эрдоган в беседе с президентом РФ также напомнил о положительных результатах переговоров по зерновому коридору, обмену пленными и установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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