Эрдоган выступает за режим прекращения огня на Украине

Стамбул. 5 января. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Эрдоган в четверг в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным призвал объявить режим прекращения огня на Украине в одностороннем порядке.

"Призывы к миру и переговорам следовало бы подкрепить односторонним прекращением огня", - сказал Эрдоган в разговоре с Путиным, согласно выдержке из сообщения канцелярии главы турецкого государства, которую цитирует Bloomberg.

Агентство отметило, что Эрдоган в беседе с президентом РФ также напомнил о положительных результатах переговоров по зерновому коридору, обмену пленными и установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.