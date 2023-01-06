Столтенберг призвал оказать дополнительную военную помощь Украине

По словам генсека НАТО, "оружие - путь к миру"

БРЮССЕЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал оказать больше военной помощи Украине, так как "оружие - путь к миру". Об этом говорится в заявлении пресс-служба НАТО, распространенном в четверг в Брюсселе после выступления генсека на ежегодной конференции Норвежской конфедерации предприятий в Осло.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность поддержки Украины, в том числе дополнительным вооружением", - отмечается в нем. "Оружие - это фактически путь к миру", - цитирует пресс-служба Столтенберга.

В документе также говорится, что Столтенберг "подчеркнул необходимость того, чтобы союзники вкладывали больше средств в оборону, устранить зависимость от авторитарных режимов и вместе отстаивать свободу и демократию".

Ранее газета The New York Times со ссылкой на представителей Североатлантического альянса сообщила, что страны НАТО передали Украине оружие на общую сумму $40 млрд, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции. При этом 20 из 30 стран НАТО исчерпали свой потенциал в вопросе поставок вооружений на Украину, в особенно тяжелом положении оказались Польша и прибалтийские страны. Остальные 10 членов организации тем не менее сохранили возможность продолжать поставки. Среди них Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина фактически управляется из США и используется как таран против России. Глава государства предупредил, что поставки вооружений Киеву формируют серьезные вызовы - с территории Украины в другие страны может попасть не только стрелковое оружие, но и "более мощные средства поражения, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы, высокоточные образцы оружия".