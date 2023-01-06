Войти
ТАСС

Столтенберг призвал оказать дополнительную военную помощь Украине

250
0
0
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД Турции

По словам генсека НАТО, "оружие - путь к миру"

БРЮССЕЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал оказать больше военной помощи Украине, так как "оружие - путь к миру". Об этом говорится в заявлении пресс-служба НАТО, распространенном в четверг в Брюсселе после выступления генсека на ежегодной конференции Норвежской конфедерации предприятий в Осло.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность поддержки Украины, в том числе дополнительным вооружением", - отмечается в нем. "Оружие - это фактически путь к миру", - цитирует пресс-служба Столтенберга.

В документе также говорится, что Столтенберг "подчеркнул необходимость того, чтобы союзники вкладывали больше средств в оборону, устранить зависимость от авторитарных режимов и вместе отстаивать свободу и демократию".

Ранее газета The New York Times со ссылкой на представителей Североатлантического альянса сообщила, что страны НАТО передали Украине оружие на общую сумму $40 млрд, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции. При этом 20 из 30 стран НАТО исчерпали свой потенциал в вопросе поставок вооружений на Украину, в особенно тяжелом положении оказались Польша и прибалтийские страны. Остальные 10 членов организации тем не менее сохранили возможность продолжать поставки. Среди них Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина фактически управляется из США и используется как таран против России. Глава государства предупредил, что поставки вооружений Киеву формируют серьезные вызовы - с территории Украины в другие страны может попасть не только стрелковое оружие, но и "более мощные средства поражения, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы, высокоточные образцы оружия". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Нидерланды
Норвегия
Польша
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
28.04.2022
В США признали: в случае нападения России НАТО будет бесполезна
18.03.2019
!argument (Чехия): 70 лет с основания НАТО и 20 лет чешского членства. Есть что праздновать?
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
17.07.2007
Россия приостановила участие в ДОВСЕ, но дала Западу время на раздумья
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.01 09:24
  • 41042
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.01 06:49
  • 6
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 05.01 22:57
  • 4
Долгий путь от «Точки-У» до «Гермеса»
  • 05.01 22:40
  • 1
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 05.01 22:34
  • 5
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 05.01 21:01
  • 10
В США приготовились к "распаду России"
  • 05.01 18:55
  • 3
Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар по российским военным в Макеевке из-за массового использования мобильных телефонов, их запеленговали
  • 05.01 14:44
  • 0
Победа будет за нами
  • 05.01 14:43
  • 9
ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М
  • 05.01 14:33
  • 0
Неформальная встреча в Русском музее, как элемент укрепления военного сотрудничества Беларуси и России
  • 05.01 12:14
  • 0
Днепр начал резко мелеть. Подготовка ВСУ к наступлению?
  • 05.01 11:18
  • 17
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 04.01 18:40
  • 5
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 04.01 16:57
  • 0
Польской полицией задержан 37-летний белорусский «змагар»
  • 04.01 16:12
  • 1
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей