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РИА Новости

Медведев прокомментировал отправку "Адмирала Горшкова" к берегам НАТО

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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" уходит на боевую службу
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" уходит на боевую службу.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Медведев назвал отправку "Адмирала Горшкова" с "Цирконами" подарком НАТО к Новому году

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Отправка фрегата "Адмирал Горшков" к берегам стран — членов НАТО стала главным подарком к Новому году, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

"Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет "Циркон" отправился вчера к берегам стран НАТО. Тысяча километров дальности их применения с гиперзвуком в девять Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь!" — написал он.



По словам чиновника, это оружие приведет в чувство любого, кто посмеет угрожать России и ее союзникам. Медведев также отметил, что Москва теперь будет разговаривать на языке силы, поскольку "по-другому не понимаете".

"Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, <...> выпускать еще больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны", — подчеркнул зампреда.

В декабре прошлого года "Адмирал Горшков" завершил переход с Кронштадского морского завода, где находился на плановом техническом обслуживании, в главную базу Северного флота в Североморск.

Накануне президент Владимир Путин отправил корабль на боевую службу. Он подчеркнул, что гиперзвуковые крылатые "Цирконы" надежно защищают безопасность России.

"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя тягу собственного двигателя.

Ее предельная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
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