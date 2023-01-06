Британский полковник: НАТО скоро вмешается в конфликт на Украине

Военнослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области.

Британский полковник Бреттон-Гордон не исключил вмешательства НАТО в конфликт на Украине

МОСКВА, 5 января/ Радио Sputnik. НАТО в этом году может вмешаться в конфликт на Украине, считает бывший полковник британской армии и один из высокопоставленных командующих силами НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его мнению, для Североатлантического альянса важно завершить конфликт на Украине как можно скорее, а также "дать понять России, где именно находятся наши красные линии".

"Я встревожен теми, кто, похоже, думает, что вероятность того, что НАТО вмешается в ситуацию на Украине в 2023 году, почти равна нулю", – цитирует военного URA.ru.

Ранее радио Sputnik сообщило, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности недооценки России.