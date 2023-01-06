Финансовая помощь США Украине чревата долгосрочными последствиями

TAC: финансовая помощь США окончательно превращает Украину в государство-банкрот

На военной помощи Киеву наживается в основном Пентагон и американский ВПК, тогда как Украина погружается во все более глубокий экономический кризис, а количество жертв военного конфликта растет, пишет автор статьи в TAC. Он называет такой подход Вашингтона "ублюдочным кейнсианством" и подчеркивает, что Штаты и не думают останавливаться.

Дэн Стейнбок (Dan Steinbock)

Человеческие страдания на Украине обусловлены массированной военной помощью США и превращают и без того больную страну в несостоявшееся государство-банкрот.

Дуглас Макгрегор недавно заметил на страницах этого журнала, что отказ Вашингтона признать законные интересы безопасности России на Украине и вести переговоры о прекращении боевых действий лишь упрочат "путь к затяжному конфликту и человеческим страданиям". Как заметил Макгрегор, даже несмотря на то, что ситуация на Украине меняется, внешняя политика Вашингтона по-прежнему подпитывается идеологическим самообманом одержимцев: "Вслед за "лучшими и умнейшими" из 1960-х они готовы пожертвовать реализмом ради эфемерных целей и купаются в брызгах саморекламы, нанося один громкий визит на Украину за другим".

Это зрелище действительно пугающе напоминает события полувековой давности, когда опосредованная война Вашингтона во Вьетнаме постоянно обострялась, хотя и терпела крах. Опосредованная же война США и НАТО против России на Украине уже привела экономику Киева к банкротству — хотя некоторые наблюдатели предвидели ее крах еще девять месяцев назад. Конфликт снизит международную роль США и ослабит глобальные экономические перспективы. Когда великим державам не удается нащупать верного баланса между экономической базой, военной мощью и стратегическими обязательствами, им грозит имперское перенапряжение. Для Америки 2020-х это ключевой риск. И из-за роли США в мировой экономике глобальные последствия окажутся неблагоприятными, обширными и долгосрочными.

В книге 1972 года "Лучшие и умнейшие" Дэвид Халберстам утверждал, что именно от нежелания признавать истинные экономические и человеческие издержки эскалации во Вьетнаме американская элита и интеллектуалы пожертвовали реализмом и начали принимать желаемое за действительное. Мысль, что Юг может и не победить Северный Вьетнам, даже не рассматривалась, а госсекретарь Дин Раск заявил: "Мы не уйдем, пока война не будет выиграна".

Точно так же в сентябре госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Киев пообещал, что США будут поддерживать Киев на постоянной основе, а администрация Байдена действительно помогла Украине отвоевать оккупированную территорию. "Это поворотный момент, — заявил он украинцам, — ваше контрнаступление продолжается и доказывает свою эффективность", добавив: "Мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется".

К концу осени статус-кво изменился, хотя основные средства массовой информации предпочитали отмалчиваться. Убежденный, что полной военной победы теперь не достичь, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли потребовал дипломатического решения, однако одержимцы из администрации Байдена поспешили от него отмахнуться. Позже председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что потери Украины в конфликте с Россией составили 100 тысяч солдат и 20 тысяч мирных жителей, однако ее твит был быстро удален, а в новой редакции никаких цифр уже не было.

За идеологический самообман приходится расплачиваться. Как эскалация одержимцев во Вьетнаме разрушила внутреннюю мечту президента Джонсона о "Великом обществе", так и слепая вера президента Байдена в своих советников подрывает его внутреннюю повестку.

Накануне Рождества президент Владимир Зеленский выступил на совместном заседании Конгресса с эмоциональным призывом предоставить дополнительную военную помощь. Это, заклинал он, необходимо для "будущей победы".

Однако уже полгода назад, за несколько месяцев до начала российских зимних операций, его собственное правительство наряду с Европейской комиссией подсчитали, что боевые действия нанесли Украине прямой ущерб в 97 миллиардов долларов, а восстановление страны может обойтись в 350 миллиардов.

В этой опосредованной войне экономическая и гуманитарная помощь Украине оказалась обильной и уже достигла поистине исторических масштабов. К концу осени Конгресс принял три пакета помощи на общую сумму 68 миллиардов долларов, а администрация Байдена запросила еще 38 миллиардов долларов, в результате чего общая сумма составит 106 миллиардов долларов. Хотя этот пакет рассчитан на сентябрь 2023 года, при нынешних расходах (6,8 миллиардов в месяц) деньги кончатся уже к маю. А значит, к тому времени Белому дому снова придется запрашивать дополнительные средства — уже на фоне глобальных перспектив рецессии.

Америка взвалила на себя основное бремя помощи Украине на международном уровне (62%) — помощь из неамериканских источников составляет 41,4 миллиарда долларов. Общая же сумма свыше 110 миллиардов долларов составляет более половины довоенного ВВП Украины (200 миллиардов долларов). Более того, из-за характера оборудования, закупаемого в поддержку Украины, "деньги, выделяемые Конгрессом в первый год, будут полностью израсходованы лишь на пятый" (читай: в конце 2020-х).

Хорошая новость: без нашей помощи Украина станет банкротом. Плохая новость: та же самая помощь продлит страдания украинцев.

Хотя международные СМИ по-прежнему тешат публику призрачным военным триумфом Украины, реальный ВВП страны в третьем квартале 2022 года — то есть даже до масштабных российских ударов по инфраструктуре — снизился более чем на 35%.

Всего год назад Украина под руководством Зеленского все еще могла сыграть решающую роль моста между Восточной и Западной Европой благодаря своему ключевому положению в китайской инициативе "Один пояс и один путь". До начала боевых действий Украине даже заигрывала с нейтралитетом, однако британский премьер-министр Борис Джонсон явственно дал понять, что для США и их союзников это неприемлемо, потому что они хотят "ослабить Россию". Позднее это признал и министр обороны США Остин. Геополитические планы НАТО предусматривали, что Украина станет крупной военной базой.

Между тем, уже в сентябре прямой физический ущерб инфраструктуре вырос до 127 миллиардов долларов — это свыше 60% довоенного ВВП. Из-за разрушений или оккупации производственный потенциал в ключевых секторах понес существенный и долгосрочный ущерб. Доля украинцев с доходом ниже национальной черты бедности может вырасти более чем втрое и достичь почти 60%. Не исключено дальнейшее ухудшение, если боевые действия усугубятся, а энергетическая безопасность ухудшится.

Девять месяцев конфликта повлекли за собой массовое переселение. Более трети украинцев стали беженцами, и более чем половине украинских детей пришлось покинуть свои дома. По состоянию на октябрь 2022 года, только в Европе зарегистрировано 7,8 миллионов украинских беженцев — плюс 6,5 миллионов внутренне перемещенных лиц.

В 2022 году годовой рост ВВП США наверняка останется на прежнем уровне, в пределах 0,1–0,2%. Это обусловлено несостоятельным ростом внешнего долга, который ускоряется опосредованной войной на Украине.

Долг растет прежде всего из-за военных расходов — а главными помощниками и проводниками этого, как в случае с эскалацией во Вьетнаме, служат "лучшие и умнейшие". На протяжении десятилетий США через партнеров и марионеточные войска вели скрытые войны как минимум в 17 странах. Только за последние два десятилетия глобальная война с терроризмом обошлась США и их партнерам в восемь триллионов долларов и 900 тысяч жизней. Урон для пострадавших стран оказался еще выше.

С экономической точки зрения все эти военные расходы, включая помощь Украине, выглядят этаким ублюдочным кейнсианством, причем масштабным, повторяющимся и многолетним: целый ряд пакетов военных стимулов для поддержки американской экономики — а не украинской! — на фоне прочно углубляющейся стагнации. Только в отличие от истинно кейнсианских стимулов, которые действительно могут пришпорить гражданскую экономику, на этих пакетах наживаются в основном Пентагон и "Большая война" — ВПК и вращающиеся на его орбите элиты.

К концу 2022 года федеральный долг, по прогнозам, составит 98% ВВП. По прогнозам беспартийного Управления Конгресса по бюджету, долг в процентах от ВВП начнет расти в 2024 году, превысит свой исторический максимум в 2031 году (перевалив за 107%), а к 2052 году и вовсе достигнет 185% ВВП.

Высокий и постоянно растущий долг в процентах от ВВП замедлит экономический рост США, увеличит процентные выплаты его иностранным держателям и повысит риск финансового кризиса. Между тем, администрация Байдена переносит свою "украинскую" доктрину с России на Иран, Тайвань и другие страны, и ассигнования на оборону стремительно растут — а значит, долг, двойной дефицит и реальные процентные ставки вырастут еще больше.

В недавнем комментарии для журнала Foreign Affairs многоопытный экономист Мохамед эль-Эриан предупредил, что нам грозят не только чрезвычайно сложные колебания бизнес-цикла, но и структурное и долгосрочное давление. В результате может выйти так, что глобальная экономика уже никогда не станет прежней, заключил он.

На самом деле, прежняя "нормальность" канула в Лету еще в 2008 году после вереницы долговых кризисов. Все последнее десятилетие мировая экономика управлялась геополитическими задачами, а не экономическими приоритетами. Это привело к предсказуемой катастрофе. На экономику США уже пала тень рецессии. Еврозона уже столкнулась с глубоким кризисом. Экономика Японии сокращается. Великобритания борется с худшим падением уровня жизни в истории. В 1940-х война грозила чрезмерным долгом. Сегодняшняя же чрезмерная задолженность, наоборот, сама чревата войнами, в которых нет и не может быть победителей — спасибо "лучшим и умнейшим".

Дэн Стейнбок — доктор философии, основатель Difference Group. Работал в Институте Индии, Китая и Америки (США), Шанхайском институте международных исследований (Китай) и Центре изучения ЕС (Сингапур).