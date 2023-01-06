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WP: США не отправят на Украину Abrams по техническим причинам

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Американский танк Abrams M1A2 SEP (V2)
Американский танк Abrams M1A2 SEP (V2).
Источник изображения: © flickr.com / The U.S. Army

Белый дом не намерен отправлять на Украину танки Abrams по техническим причинам — много весят, часто ломаются и прожорливы, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

"Администрация по-прежнему исключает отправку еще более крупных боевых танков Abrams, которые весят 55 тонн и работают на турбинном двигателе, расходующем топливо с огромной скоростью", - пишет издание со ссылкой на чиновника.

Как отмечает газета, эти боевые машины склонны к поломкам и требуют огромного опыта в обслуживании.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленском заявил, что Париж направит Киеву легкие колесные танки AMX-10RC.

Это решение вызвало критику со стороны лидера французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо, который заявил, что Макрон "раздел" армию и призвал прекратить направлять деньги и оружие Украине.

"Макрон отправляет Зеленскому танки: это безумие! Это означает еще больше "раздеть" французскую армию и сохранить войну любой ценой! Мы должны прекратить посылать деньги и оружие и стремиться к миру: Макрон и НАТО явно делают обратное" - написал Филиппо в Twitter.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
США
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
M1 Abrams
Проекты
NATO
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