WP: США не отправят на Украину Abrams по техническим причинам

Белый дом не намерен отправлять на Украину танки Abrams по техническим причинам — много весят, часто ломаются и прожорливы, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

"Администрация по-прежнему исключает отправку еще более крупных боевых танков Abrams, которые весят 55 тонн и работают на турбинном двигателе, расходующем топливо с огромной скоростью", - пишет издание со ссылкой на чиновника.

Как отмечает газета, эти боевые машины склонны к поломкам и требуют огромного опыта в обслуживании.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленском заявил, что Париж направит Киеву легкие колесные танки AMX-10RC.

Это решение вызвало критику со стороны лидера французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо, который заявил, что Макрон "раздел" армию и призвал прекратить направлять деньги и оружие Украине.

"Макрон отправляет Зеленскому танки: это безумие! Это означает еще больше "раздеть" французскую армию и сохранить войну любой ценой! Мы должны прекратить посылать деньги и оружие и стремиться к миру: Макрон и НАТО явно делают обратное" - написал Филиппо в Twitter.