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ТАСС

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Эрдогана

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Источник изображения: Марина Лысцева/ ТАСС

Президент России указал на деструктивную роль Запада, накачивающего Украину вооружениями и предоставляющего ей целеуказания

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом акцентировал деструктивную роль Запада, накачивающего Украину вооружениями и предоставляющего ей целеуказания. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Затронута ситуация вокруг Украины. С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания", - говорится в сообщении.

При этом, добавили в Кремле, в свете обозначенной Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта "Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу - при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий".

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили стамбульские договоренности о вывозе украинского зерна и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России. "Подчеркнута необходимость добросовестного комплексного подхода, подразумевающего устранение всех барьеров для российского экспорта", - указано в сообщении.


Энергетические проекты

Путин и Эрдоган отметили приоритетное значение таких совместных проектов, как создание в Турции газового хаба.

"Обсуждены вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере энергетики. Отмечено приоритетное значение реализации таких стратегически значимых совместных проектов, как создание в Турции регионального газового хаба и строительство АЭС "Аккую", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обменялись поздравлениями по случаю Нового года и условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Как ранее сообщила по итогам разговора турецкая сторона, Эрдоган в ходе беседы заявил о планах скорейшего завершения подготовки Анкарой дорожной карты по созданию газового хаба. Он также отметил, что "в рамках создания центра природного газа укреплена соответствующая инфраструктура и работы в этом направлении продолжаются".


Сирийское урегулирование

Путин и Эрдоган в числе прочего выразили надежду, что продолжение контактов по Сирии в трехстороннем формате поможет урегулированию ситуации в этой стране.

"Уделено внимание перспективам сирийского урегулирования. Дана позитивная оценка проведенной в Москве в декабре 2022 года встрече министров обороны с участием руководителей разведывательных служб России, Турции и Сирии. Выражена надежда, что развитие контактов в таком трехстороннем формате будет способствовать кардинальному улучшению обстановки в Сирийской Арабской Республике, включая восстановление ее территориальной целостности, решение проблемы беженцев и задач по борьбе с международными террористическими структурами", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщила турецкая сторона, Эрдоган в беседе с Путиным обратил внимание на необходимость принятия Сирией политических шагов для возможности нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.

В декабре Эрдоган заявил, что предложил Путину провести трехстороннюю встречу с участием президента Сирии. Этому саммиту, по словам турецкого лидера, должны предшествовать переговоры на уровне представителей спецслужб, министров обороны и иностранных дел. Переговоры глав оборонных ведомств трех стран состоялись 28 декабря в Москве. Встреча министров иностранных дел может пройти во второй половине января.

Отношения между Анкарой и Дамаском обострились после начала конфликта в Сирии в 2011 году. Дипломатические связи между двумя странами тогда были разорваны.

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Россия
Сирия
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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