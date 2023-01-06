В РВСН завершили создание тренажеров для ракетного комплекса "Ярс"

Они позволяют моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения машин в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Военные специалисты Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) завершили создание специализированных тренажеров для ракетного комплекса "Ярс". Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России.

"В РВСН полностью завершено создание учебно-тренировочных средств для ракетного комплекса "Ярс". Программное обеспечение и состав информации новейших тренажеров идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые машины. Они позволяют моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения машин в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий. Причем для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажеры, которые объединены в одну учебно-тренировочную сеть", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны добавили, что до конца 2023 года мобильные соединения РВСН будут полностью укомплектованы тренажерами для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок комплекса "Ярс". В каждый ракетный полк будут поставлены учебно-тренировочные средства для освоения вспомогательных машин.

Современные учебно-тренировочные средства широко используются при обучении ракетчиков как мобильной, так и стационарной группировки РВСН. Они позволяют совершенствовать навыки любого специалиста индивидуально и в составе подразделений. Новейшие тренажерные системы обеспечивают не только подготовку дежурных смен ракетных полков к заступлению на боевое дежурство, но и других подразделений, в том числе охраны и разведки.