Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе

Предстоятель РПЦ отметил, что в этом случае православные люди смогут посетить службы в Рождественский сочельник

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине, а также в Донбассе и других новых регионах РФ, на территории которых ведутся военные действия. Об этом в четверг сообщается на сайте РПЦ.

"Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова", - говорится в обращении.

Весной 2022 года предстоятель РПЦ направил исполняющему обязанности генерального секретаря Всемирного совета церквей протоиерею Иоанну Сауке письмо, в котором коснулся ситуации вокруг Украины и возложил ответственность за эскалацию на страны блока НАТО. По словам патриарха, политические силы, ставящие своей целью сдерживание России, не собираются воевать с ней своими руками, а используют другие средства. В частности, они попытались сделать врагами братские народы - русских и украинцев. В своих проповедях патриарх Кирилл неоднократно призывал епископат, духовенство и всех верующих сохранять верность единству церкви и молиться о восстановлении мира на Украине.