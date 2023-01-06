Войти
ТАСС

Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе

259
0
0
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Источник изображения: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Предстоятель РПЦ отметил, что в этом случае православные люди смогут посетить службы в Рождественский сочельник

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине, а также в Донбассе и других новых регионах РФ, на территории которых ведутся военные действия. Об этом в четверг сообщается на сайте РПЦ.

"Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова", - говорится в обращении.

Весной 2022 года предстоятель РПЦ направил исполняющему обязанности генерального секретаря Всемирного совета церквей протоиерею Иоанну Сауке письмо, в котором коснулся ситуации вокруг Украины и возложил ответственность за эскалацию на страны блока НАТО. По словам патриарха, политические силы, ставящие своей целью сдерживание России, не собираются воевать с ней своими руками, а используют другие средства. В частности, они попытались сделать врагами братские народы - русских и украинцев. В своих проповедях патриарх Кирилл неоднократно призывал епископат, духовенство и всех верующих сохранять верность единству церкви и молиться о восстановлении мира на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
08.12.2022
Зеленский объяснил, почему удобно быть американской марионеткой
14.06.2021
Без ядерных ударов не обойдется: каким будет конфликт России и НАТО
14.06.2021
Evrensel (Турция): подготовка к искусственному дыханию для НАТО, пережившей «смерть мозга»
07.04.2021
Болгарские читатели предупредили Украину об ужасах войны с РФ
02.08.2019
"Как в дзюдо": латвийский генерал о возможном конфликте с Россией
22.01.2018
В 2018 году Россия будет «захватывать» Беларусь на 368 вагонах
07.09.2016
Юрий Маевский: Россия обладает средствами РЭБ для защиты от нападения из космоса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.01 09:24
  • 41042
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.01 06:49
  • 6
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 05.01 22:57
  • 4
Долгий путь от «Точки-У» до «Гермеса»
  • 05.01 22:40
  • 1
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 05.01 22:34
  • 5
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 05.01 21:01
  • 10
В США приготовились к "распаду России"
  • 05.01 18:55
  • 3
Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар по российским военным в Макеевке из-за массового использования мобильных телефонов, их запеленговали
  • 05.01 14:44
  • 0
Победа будет за нами
  • 05.01 14:43
  • 9
ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М
  • 05.01 14:33
  • 0
Неформальная встреча в Русском музее, как элемент укрепления военного сотрудничества Беларуси и России
  • 05.01 12:14
  • 0
Днепр начал резко мелеть. Подготовка ВСУ к наступлению?
  • 05.01 11:18
  • 17
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 04.01 18:40
  • 5
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 04.01 16:57
  • 0
Польской полицией задержан 37-летний белорусский «змагар»
  • 04.01 16:12
  • 1
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей