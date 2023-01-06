ВВС США провели лётные испытания F-16 с использованием системы искусственного интеллекта VISTA

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Так и не разобравшись до конца с периодически возникающими техническими проблемами у истребителей F-35 и вариантами его модернизации, Пентагон продолжает рапортовать об успешных испытаниях «оружия будущего». Американское военно-аналитическое издание Breaking Defense сообщает, что в декабре прошлого года ВВС США впервые провели успешные летные испытания модифицированного истребителя F-16 с использованием системы искусственного интеллекта VISTA.

Тестовые полеты выполнялись над пустыней Мохаве в южной Калифорнии. Пилот поднял в воздух истребитель, после чего передал управление системе ИИ, которая некоторое время автономно управляла самолетом. Через два часа был совершен еще один пробный вылет F-16, пилотирование которого осуществлялось системой искусственного интеллекта альтернативной разработки.

Разработчики программных алгоритмов для автономного пилотирования боевых самолетов отмечают, что данные тесты помогут усовершенствовать систему ИИ. При этом на модифицированные F-16 может быть установлено любое программное обеспечение, вне зависимости от того, какая компания его разработала.

Командование ВВС США сообщило, что благодаря успешным тестовым полетам уже в следующем финансовом году может быть начата реализация программы по созданию новых беспилотных самолетов, способных летать продолжительное время в автономном режиме и координировать свои действия с другими летательными аппаратами.

Директор по исследованиям Школы летчиков-испытателей ВВС Крис Коттинг рассказал корреспонденту, что для изменения полетного задания экспериментального самолета F-16 в автономном режиме ему достаточно установить новые программные настройки и перезагрузить систему. Во время двух тестовых полетов истребители выполнили различные задания. Первый вылет моделировал ситуации автономного воздушного боя с условным противником, в том числе находящимся за пределами видимости. Во время второго теста ИИ решал основные авиационные и навигационные задачи.

Несмотря на два успешных тестовых вылета, служба ВВС США, отвечающая за внедрение систем искусственного интеллекта для управления боевыми летательными аппаратами, пока в основном отрабатывает программное обеспечение на специальных наземных симуляторах X-62. Во время условного полета за работой ИИ в постоянном режиме следит специально обученный пилот, готовый в любое время вмешаться в «управление» самолетом.

В типичном испытательном полете пилот выводит X-62 на нужную высоту и скорость, затем загружает систему моделирования для любых средств управления полетом самолета, которые будут использоваться во время учений и запускает симуляцию.

Когда самолеты и дроны под управлением искусственного интеллекта смогут полностью автономно взлететь, выполнить полетное задание в боевых условиях и совершить посадку, представители ВВС США не сообщают.