Воздушно-космические силы России получили планирующие авиабомбы со спутниковым наведением

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На вооружении фронтовой авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации появились планирующие авиабомбы со спутниковым наведением. Они были доработаны из стандартных авиабомб ФАБ-500 М62.

Как пишет Telegram-канал «Старше Эдды», авиабомбы такого типа стали «долгожданным ответом» используемым в США JDAM.

Теперь российская военная авиация обзавелась управляемым боеприпасом, использование которого позволяет поражать цели с расстояния 30-40 километров и далее. Это, в свою очередь, значительно снижает время нахождения самолета в зоне поражения средствами противовоздушной обороны противника.

Можно предположить, что от количества поставляемых подразделениям фронтовой авиации управляемых боеприпасов в конечном итоге будет зависеть и эффективность боевой работы авиационных частей по поражению целей противника. Возможности ПВО противника в этом случае значительно снижаются, что, разумеется, не означает, что ее надо игнорировать и с ней не нужно бороться.

Возрастающие возможности авиационной поддержки, в свою очередь, продуктивно скажутся и на эффективности боевых действий «на земле». Можно обратиться к примеру нашего главного вероятного противника: ВВС США активно использовали такие авиабомбы еще во время конфликта в Югославии в 1999 году. С тех пор прошла почти четверть века, пока Россия взяла на вооружение американский опыт. Но лучше поздно, чем никогда, и с этим тоже сложно не согласиться.

Также нет сомнений и в том, что подобные бомбы должны быть приспособлены для использования беспилотными летательными аппаратами, что в еще большей степени повысит боевую эффективность применения ВКС России.