Россия продвигает в ООН создание документа против гонки вооружений в космосе

Как сообщили в Роскосмосе, госкорпорация в 2022 году регулярно участвовала в деятельности рабочей группы открытого состава, учрежденной резолюцией Генеральной ассамблеи ООН

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российская делегация продвигает в ООН позицию о необходимости создания документа, который предотвратит гонку вооружений в космосе. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

Там уточняется, что госкорпорация в 2022 году регулярно участвовала в деятельности рабочей группы открытого состава, учрежденной резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 76/231.

"Ряд государств, в том числе российская делегация, в противовес концепции "ответственного поведения" в своих выступлениях продвигают необходимость разработки юридически обязательного документа с механизмами верификации в качестве единственного эффективного механизма для решения задач предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве", - говорится в сообщении Роскосмоса.

В декабре Генассамблея ООН приняла на заседании российскую резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе. Она получила поддержку 122 стран, против выступили 50, еще четверо воздержались при голосовании.