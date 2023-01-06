Министерство обороны США приостановило прием двигателей для самолетов F-35 из-за недавнего происшествия с истребителем

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Пентагон временно приостановил прием двигателей для самолетов-истребителей F-35, хотя ранее с компанией Lockheed Martin было достигнуто соглашение о заключении нового контракта на 30 миллиардов долларов на поставку еще нескольких сотен истребителей F-35.

Как сообщили в Пентагоне, пауза с приемкой двигателей началась еще 27 декабря 2022 года, а продолжительность ее пока не определена. Сказать, сколько продлится перерыв в приемке, сложно. Все зависит от скорости хода самого расследования инцидента. Известно, что двигатели для самолета производятся компанией Pratt & Whitney, дочерней компанией Raytheon Technologies.

Напомним, что 15 декабря 2022 года самолет F-35B попытался приземлиться, но пилот потерял управление. Летчику удалось катапультироваться, а вот самолет получил серьезные повреждения.

Для компании Lockheed Martin приостановка приемки двигателей – не очень приятная новость. Ведь Министерство обороны США собиралось заказать новые самолеты не только для собственных нужд, но и для зарубежных покупателей – Бельгии, Польши и Финляндии. В то же время, нет сомнений в том, что в ближайшее время процесс приемки двигателей возобновится. В Пентагоне даже при учете всех инцидентов и аварий очень высоко отзываются о самолете F-35.

Начальник Объединенного программного управления F-35 генерал-лейтенант ВВС Майк Шмидт называет истребитель лучшим в мире многоцелевым самолетом пятого поколения, обращая внимание на то, что будет укрепляться и развиваться их совместимость с другими вооружениями, в том числе и теми, которыми располагают союзники США по НАТО.

Просто нет другого самолета, который может делать все, что делает F-35, для поражения и сдерживания даже самых передовых угроз

- отметила вице-президент компании Lockheed Martin Бриджит Лодердейл, которая отвечает за реализацию программы истребителя F-35.

Однако самолет является очень дорогостоящим. До сих пор сложно сказать, сколько стоит один F-35A. В новом контракте цена заложена в пределах 78 млн долларов, однако контракт не покрывает стоимость авиационных двигателей.

По мнению ряда экспертов, в новой партии стоимость самолетов может быть выше. Это связано с общей инфляцией, а также с последствиями пандемии коронавируса и роста цен на энергоносители.

Как утверждает корпорация Lockheed, в мире насчитывается 894 F-35, распределенных по 17 странам. Более 1870 пилотов из разных стран и 13 500 технических специалистов прошли подготовку по эксплуатации и техническому обслуживанию самолетов F-35.