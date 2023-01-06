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Военное обозрение

ВМС США решили приобрести беспилотники XQ-58A Valkyrie для усиления морской авиации

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Источник изображения: topwar.ru

Недавно Военно-морские силы США заключили контракт с компанией Kratos на сумму 15 миллионов долларов на покупку двух беспилотных летательных аппаратов XQ-58A Valkyrie. К этим беспилотникам морская авиация ВМС США начала присматриваться еще в 2022 году, готовясь включить их в запрос финансирования на 2024 финансовый год.

Согласно информации Пентагона, данные беспилотные летательные аппараты могут нести полезную нагрузку самого разного характера. Что интересно, еще в сентябре 2022 года стало известно о заинтересованности в приобретении беспилотных летательных аппаратов данного типа и со стороны Военно-воздушных сил.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что его служба начала «ранние переговоры» с производителями о возможности приобретения новых БПЛА. Издание Breaking Defense пишет, что конкурс на беспилотный летательный аппарат следующего поколения может начаться в 2024 финансовом году.

В ноябре 2022 года стало известно, что 40-я летно-испытательная эскадрилья приступила к испытаниям двух БПЛА Valkyrie. Таким образом, помимо морской авиации ВМС, беспилотники такого типа будут приобретаться и Военно-воздушными силами.

Ранее основное внимание морской авиации ВМС было приковано к БПЛА MQ-25A Stingray. Беспилотник такого типа может запускаться с авианосцев, управляться с земли с помощью специальной станции и выполнять задачи вместе с пилотируемыми истребителями. Сейчас генеральный подрядчик компания Boeing разрабатывает технологию, внедрение которой позволило бы брать управление беспилотником на себя пилоту самолета P-8 или F/A-18, если по какой-то причине беспилотным аппаратом не могут управлять с палубы авианосца.

Но если основной задачей MQ-25 является дозаправка пилотируемых ударных истребителей, а второстепенное внимание уделяется разведывательным и наблюдательным функциям, то с новым беспилотником пока непонятно, какие именно задачи в рамках совершенствования боевого потенциала морской авиации он будет решать. Известно лишь, что беспилотники смогут сопровождать истребители при выполнении последними боевых задач.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
MQ-25 Stingray
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
Kratos Defense
Проекты
Авианосец
БПЛА
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