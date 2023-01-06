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Интерфакс-АВН

Российские военные отработали подавление радиоканалов условного противника в нескольких регионах РФ

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Станция помех Р-934БМВ из состава комплекса "Борисоглебск-2". Фото с сайта mil.ru
Станция помех Р-934БМВ из состава комплекса "Борисоглебск-2". Фото с сайта mil.ru.

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Задачи по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) с условным противником отработал в российских регионах Центральный военный округ, сообщила пресс-служба ЦВО.

"Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в ходе несения боевого дежурства провели тренировку по радиоэлектронной борьбе в регионах Поволжья", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, к отработке задач "привлекались расчеты беспилотных летательных аппаратов "Леер-3", комплекса "Борисоглебск-2" и других средств радиоэлектронной борьбы.

"Они успешно отработали обнаружение сигналов управления и подавление выявленных радиоканалов условного противника", - говорится в пресс-релизе.

Комплекс "Борисоглебск-2" предназначен для подавления работы систем подвижной спутниковой связи и радионавигационной системы, позволяет вести обнаружение, определение местоположения и подавление радиосетей и линий радиосвязи тактического звена управления. Он имеет расширенный частотный диапазон средств радиоразведки и радиоэлектронного подавления, увеличенную скорость сканирования частотного диапазона, сокращенное время реакции по неизвестным частотам, высокую точность местоопределения источника радиоизлучения, повышенную пропускную способность средств подавления.

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Страны
Россия
Продукция
Борисоглебск-2
Компании
Минoбороны РФ
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