Названы сроки получения гиперзвуковых ракет «Циркон» атомной субмариной «Пермь»

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Российский Военно-морской флот продолжит пополняться носителями гиперзвукового ракетного оружия. На боевую службу уже был выведен фрегат «Адмирал Горшков», который оснащён внушительным арсеналом оружия: не только гиперзвуковыми ракетами «Циркон», но также крылатыми ракетами «Калибр» и противокорабельными «Ониксами».

Теперь стало известно о том, когда ВМФ РФ пополнится первым штатным подводным носителем гиперзвукового оружия.

По данным неназванного источника информагентства ТАСС, состоится это в 2026 году. Сообщается, что первым штатным подводным носителем новейших ракет «Циркон» российского производства станет атомный подводный ракетный крейсер «Пермь», который относится к проекту 855М. Сама подводная лодка выйдет на испытания в 2024-2025 годах.

При этом нужно отметить, что испытания гиперзвуковых «Цирконов» на подводном носителе уже проводились. Произошло это в октябре 2021 года. Тогда успешный пуск «Циркона» был выполнен с борта АПЛ «Северодвинск». Пуск осуществлялся как из надводного, так и из подводного положений. Ракета успешно поразила заданную цель.

Подводные лодки проекта «Ясень-М» - многоцелевые ударные АПЛ универсального типа, способные нести различные виды вооружений и выполнять боевые задачи в различных точках мирового океана.