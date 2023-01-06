Войти
Военное обозрение

Названы сроки получения гиперзвуковых ракет «Циркон» атомной субмариной «Пермь»

284
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российский Военно-морской флот продолжит пополняться носителями гиперзвукового ракетного оружия. На боевую службу уже был выведен фрегат «Адмирал Горшков», который оснащён внушительным арсеналом оружия: не только гиперзвуковыми ракетами «Циркон», но также крылатыми ракетами «Калибр» и противокорабельными «Ониксами».

Теперь стало известно о том, когда ВМФ РФ пополнится первым штатным подводным носителем гиперзвукового оружия.

По данным неназванного источника информагентства ТАСС, состоится это в 2026 году. Сообщается, что первым штатным подводным носителем новейших ракет «Циркон» российского производства станет атомный подводный ракетный крейсер «Пермь», который относится к проекту 855М. Сама подводная лодка выйдет на испытания в 2024-2025 годах.

При этом нужно отметить, что испытания гиперзвуковых «Цирконов» на подводном носителе уже проводились. Произошло это в октябре 2021 года. Тогда успешный пуск «Циркона» был выполнен с борта АПЛ «Северодвинск». Пуск осуществлялся как из надводного, так и из подводного положений. Ракета успешно поразила заданную цель.

Подводные лодки проекта «Ясень-М» - многоцелевые ударные АПЛ универсального типа, способные нести различные виды вооружений и выполнять боевые задачи в различных точках мирового океана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Пермь АПЛ
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
Похожие новости
01.08.2022
Зримая мощь: какие новейшие корабли представят на Главном морском параде
06.10.2021
«Циркон» суров: в России провели испытания гиперзвукового оружия
04.05.2021
Названы сроки передачи атомной многоцелевой субмарины «Казань» российскому ВМФ
09.04.2021
Источник сообщил о планируемом пуске "Цирконов" с подлодки "Северодвинск"
29.03.2021
Источники рассказали о планах испытаний "Цирконов" в 2021 году
12.03.2020
Гиперзвуковой «Циркон» запустят из-под воды
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.01 09:11
  • 41041
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.01 06:49
  • 6
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 05.01 22:57
  • 4
Долгий путь от «Точки-У» до «Гермеса»
  • 05.01 22:40
  • 1
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 05.01 22:34
  • 5
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 05.01 21:01
  • 10
В США приготовились к "распаду России"
  • 05.01 18:55
  • 3
Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар по российским военным в Макеевке из-за массового использования мобильных телефонов, их запеленговали
  • 05.01 14:44
  • 0
Победа будет за нами
  • 05.01 14:43
  • 9
ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М
  • 05.01 14:33
  • 0
Неформальная встреча в Русском музее, как элемент укрепления военного сотрудничества Беларуси и России
  • 05.01 12:14
  • 0
Днепр начал резко мелеть. Подготовка ВСУ к наступлению?
  • 05.01 11:18
  • 17
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 04.01 18:40
  • 5
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 04.01 16:57
  • 0
Польской полицией задержан 37-летний белорусский «змагар»
  • 04.01 16:12
  • 1
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей