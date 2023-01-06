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Известия.ru

ПВО России за 2022 год сопроводила более 2 тыс. самолетов-разведчиков

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Военнослужащие радиотехнических войск
Военнослужащие радиотехнических войск ВС РФ в ходе несения боевого дежурства по противовоздушной обороне (ПВО).
Источник изображения: РИА Новости

Минобороны: ПВО России за 2022 год сопроводила самолеты-разведчики более 2 тыс. раз

Минобороны России 5 января сообщило, что в 2022 году расчеты радиотехнических войск в ходе несения боевого дежурства по противовоздушной обороне (ПВО) обнаружили и сопроводили более 2 млн воздушных объектов, в том числе более 2 тыс. самолетов-разведчиков и более 10 стратегических бомбардировщиков.

«В ходе несения боевого дежурства по ПВО в 2022 году дежурными боевыми расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более 2 млн воздушных объектов. Из них более 600 тыс. иностранных самолетов, более 2 тыс. самолетов-разведчиков и более 10 боевых стратегических бомбардировщиков», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что за 2022 год дежурные силы приводились в готовность №1 более 4 тыс. раз.

Как сообщили в Минобороны, на вооружении радиотехнических войск стоят современные и перспективные радиолокационные средства «Небо-М», «Подлет», «Каста-ВМ», «Наблюдатель-ФСР и КВП», «Обновление» и комплексы средств автоматизации «Фундамент-М».

Комплексное применение этих средств дает возможность обнаруживать и сопровождать любые средства воздушно-космического нападения.

Ранее, 12 декабря, российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик Р-3С «Орион» над Баренцевым морем. Отмечается, что нарушения государственной границы РФ допущено не было. После разворота норвежского самолета российский МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Небо РЛК
Компании
Минoбороны РФ
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