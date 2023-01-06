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Австралия купит HIMARS у США

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РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS.
Источник изображения: Sgt. Lianne M. Hirano via ABACAPRESS.COM/ Reuters Connect

Австралия купит реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS у США к 2026 году. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Отмечается, что благодаря закупке американской системы австралийская армия получит «беспрецедентный ударный потенциал дальнего радиуса действия». Всего к 2026 году планируется закупить 20 РСЗО. Общая сумма закупок составит 1-2 миллиарда австралийских долларов (от 681,5 миллиона до 1,36 миллиарда долларов США).

Помимо этого, в следующем году Австралия закупит норвежские ракеты Naval Strike Missile (NSM) для своих военных кораблей.

В декабре прошлого года глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что власти США намерены нарастить ротационное присутствие своих сил в Австралии. Речь идет об увеличении присутствия бомбардировщиков, истребителей, а также будущие ротации американских военно-морских сил и армии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
HIMARS
NSM
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