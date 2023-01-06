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Известия.ru

«Отважные» сконструировали БПЛА для огневого поражения позиций ВСУ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Служащие Центрального военного округа (ЦВО) самостоятельно конструируют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для выполнения задач в рамках спецоперации. Об этом рассказали в Минобороны РФ.


«Дрон сборный <...> Нет завода, который его изготавливает. Мы его сами собираем, дорабатываем и вешаем туда средства поражения», — поделился командир расчета с позывным «Небо».

Одно из главных преимуществ таких беспилотников состоит в том, что противнику очень сложно вычислить, откуда был нанесен удар и с какой стороны прилетел сам дрон. Кроме того, подобные механизмы могут передвигаться со скорость до 100 км/ч, что очень удобно для боевой работы. Несмотря на экспериментальный характер разработки, аппарат уже не раз показал на деле свою эффективность и надежность.

Изобретение используют для адресного огневого поражения обнаруженных позиций артиллерии, наблюдательных постов, секретов и засад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Служащие расчетов БПЛА работают парами: запускающий и оператор. Первый отвечает за инженерное обслуживание, снаряжение и, собственно, запуск дрона. Второй управляет аппаратом в небе с помощью специальных очков и пульта. Поразив заданные цели, бойцы сажают беспилотник и меняют позицию для выхода из зоны возможного ответного огня.

В командовании ЦВО высоко оценивают рационализаторские инициативы военных спецназа группировки. Ряд служащих был представлен к государственным наградам и ведомственным знакам отличия Министерства обороны Российской Федерации.

Ранее, 29 декабря, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал кадры боевой работы российских БПЛА в Херсонской области. Отмечается, что основной задачей беспилотников является наведение артиллерии по войскам и легкой бронетехнике ВСУ.

21 декабря президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил, что беспилотники Вооруженных сил РФ должны быть интегрированы в единую сеть и находиться во всех звеньях армии — от взвода до батальона. При этом, подчеркнул президент, возможность получать информацию с БПЛА должен иметь каждый боец, участвующий в спецоперации.


24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Небо РЛК
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
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Проекты
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