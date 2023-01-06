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Экипажи Су-34 ВКС России отметили снижение активности ПВО Украины

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования в зоне спецоперации. Об этом 5 января сообщило Минобороны РФ.


«В процессе выполнения поставленных задач выполняем воздушное патрулирование. В зоне дежурства в воздухе выполняем прикрытие союзной авиации от ПВО противника. Вследствие воздействия нашей авиации наблюдается резкое снижение активности ПВО противника», — рассказал летчик Су-34 Сергей.

Как отметили в военном ведомстве, российские летчики круглосуточно и при любых метеорологических условиях выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия подразделений Вооруженных сил РФ и союзных сил.

Боевые вылеты осуществляются с ракетным вооружением различного класса, добавили в Минобороны.

Ранее, 24 декабря, летчик экипажа Су-34 отметил, что, выполняя задачи в ходе спецоперации, он приобретает новые навыки, а также испытывает новые способы ведения боевых действий.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что российская авиация в ходе специальной военной операции России делает всё вовремя и грамотно, внося существенный вклад в эффективность действий войск. Президент отметил, что отлично воюют и штурмовики, показывают очень хорошие результаты «сушки» — Су-34, Су-35.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-34
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
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