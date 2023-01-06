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ТАСС

ВМФ России получит АПЛ "Пермь" с гиперзвуковыми "Цирконами" в 2026 году

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Источник изображения: Елена Верещака/ ТАСС

До этого в конце 2024 года или начале 2025-го атомная подводная лодка выйдет на испытания, сообщил ТАСС источник, близкий к военному ведомству

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Первый штатный носитель подводной версии новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" - атомная подводная лодка (АПЛ) "Пермь" проекта 885М (шифр "Ясень-М") - будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Передача флоту подлодки "Пермь" с "Цирконами" запланирована на 2026 год. До этого в конце 2024-го или начале 2025 года АПЛ выйдет на испытания", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

4 октября 2021 года подлодка проекта 885 "Северодвинск" впервые выполнила испытательные пуски ракет "Циркон" из надводного и подводного положений в акватории Белого моря.

АПЛ "Пермь" - шестая по счету субмарина семейства "Ясень" проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). АПЛ "Северодвинск", "Казань" и "Новосибирск" находятся в боевом составе ВМФ России. Как ранее сообщил источник ТАСС, именно "Пермь" среди АПЛ проекта 885М станет первым штатным носителем "Цирконов", и в связи с принятием их на вооружение эта подлодка конструктивно будет немного отличаться от предшественниц, которые являются носителями ракет "Оникс" и "Калибр-ПЛ". 

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