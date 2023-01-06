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ТАСС

Зеленский заявил, что не видит причин для Запада не поставлять Киеву танки

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Carolyn Kaster

Президент Украины провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, после чего объявил, что Киев получит французские легкие танки

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет никаких причин для партнеров не поставлять Киеву танки западного образца.

"Получим больше бронетехники, в том числе колесные танки французского производства. Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в ночь на четверг в его Telegram-канале.

В среду Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, после чего объявил, что Киев получит французские легкие танки. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец, Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за нежелание поставлять Киеву танки. Он заявил, что Шольц может продолжать "игру, если хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках".

Украина на протяжении последних месяцев требует от Берлина поставить ей танки Leopard 2. Однако канцлер Олаф Шольц не раз заявлял, что Германия в этом вопросе будет действовать только в координации со своими союзниками. Он указывал, что до сих пор ни одна страна не поставила Киеву боевые танки западного производства. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Франция
Продукция
Leopard-2
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