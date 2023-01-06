Первый бросок «Кентавра»: как в СССР десантировали бронемашину с экипажем

Ни одна другая армия мира не освоила такой метод

50 лет назад, 5 января 1973 года, советские десантники доказали, что их профессия — совершать невозможное, не считаясь с опасностью. Этот день был и остается праздничной датой для российской армии, а в особенности — для ВДВ. Подробности вспоминали «Известия».

План генерала Маргелова

Идея десанта бойцов в боевых машинах принадлежит Василию Филипповичу Маргелову — легендарному генералу, которого по праву называют создателем современных воздушно-десантных войск. Участник парада Победы, он командовал советскими ВДВ в 1954–1959 и в 1961–1979 годах. Маргелов был особым командиром, особым полководцем и воспитателем армии, пожалуй, самым ярким в послевоенной истории нашей страны. Даже в «дембельских альбомах» десантников вы обязательно встретите парадный портрет Александра Филипповича Маргелова. Это уникальная традиция, которая продолжается и в наше время.

Боевая машина десантная БМД-1 на военном параде в честь празднования 62-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции на Красной площади. 1979 год Источник изображения: Фото: ТАСС/Василий Егоров, Владимир Мусаэльян

Маргелов особенно заботился о разработке вооружения, которое позволило бы «крылатой пехоте» в любой ситуации действовать эффективнее, представляя мощную военную силу. В 1969 году в арсенале советской армии появилась боевая машина десанта — БМД-1. Для того времени уникальная. Плавающая, с хорошей проходимостью. Ее забрасывали вместе с десантниками с самолетов. Добавим к этому парашютные платформы, которые позволяли десантировать артиллерию, инженерную технику и те же БМД. Но Маргелов стремился к еще большим возможностям.

Завязка истории случилась в 1970 году, на учениях «Двина», где десантники показали блестящую боевую подготовку. Маргелов, поздравляя своих бойцов с успешным выполнением здания, спросил их: «А вот если бы пришлось прыгать, находясь внутри боевой машины? В бою?» В то время никто не верил, что такое возможно. Но именно тогда генерал произнес слова, которые навсегда стали девизом ВДВ: «Кто, если не мы?»

Воздушные десантники на общевойсковых учениях «Двина». Фотография на память с командующим Воздушно-десантными войсками Советской армии генералом армии Василием Филипповичем Маргеловым (в центре). 1970 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Лев Поликашин

Министр обороны СССР маршал Андрей Гречко долго сомневался — стоит ли идти на столь опасный эксперимент. Идея Маргелова казалась слишком опасной. Когда Василий Маргелов предложил ему свою кандидатуру в качестве десантника — маршал даже слушать не захотел. Рисковать жизнью знаменитого генерала, которому уже давно перевалило за 60, командование не собиралось. Для Василия Филипповича это стало ударом. Он привык первым проходить через самые тяжелые испытания, увлекая за собой десантников бессмертным «делай, как я». Быть может, тогда ему впервые пришлось смириться, что такие задания отныне — дело более молодых.

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал армии Василий Маргелов Источник изображения: Фото: архив Министерства обороны РФ

А свой последний прыжок с парашютом Василий Филиппович совершил через год, в 65 лет. Впрочем, и в своих бойцов он верил, как в себя самого. И вскоре предложил министру кандидатуру двоих десантников без страха и упрека — Зуева и Александра Маргелова, собственного сына. Быть может, именно это и убедило Андрея Гречко: если генерал готов бросить в пекло сына — значит, уверен в успехе.

Полет в броневой машине

Началась подготовка рискованного эксперимента. Парашютная система «боевая машина — человек» получила название «Кентавр». Спуск готовили с помощью многокупольной парашютной системы и парашютной платформы П-7. Внутри БМД десантники располагались на модернизированных космических креслах типа «Казбек-Д», разработанных под руководством академика Гая Северина.

Командиром и механиком-водителем первого экипажа назначили подполковника Леонида Зуева, а наводчиком — старшего лейтенанта Александра Маргелова. Первому, мастеру парашютного спорта, шел 41-й год, второму исполнилось 27. Зуеву довелось встречаться с Юрием Гагариным вскоре после первого в мире космического полета. С тех пор он узнал простую истину: «За мечту надо бороться!» Вскоре на учениях стран Варшавского договора Зуев совершил рискованный низковысотный прыжок, отцепившись от буксира за 70 метров до земли. Он экспериментировал, конструировал сиденья для парашютных платформ — и этим обратил на себя внимания командующего.

Сброс БМД-1 на многокупольных парашютных системах. Источник: РИА Новости/Лев Поликашин

Готовились основательно, на специальном тренажере, под Москвой, в Медвежьих Озерах. Медслужба дивизии обеспечила офицеров дополнительным питанием из смеси раствора глюкозы и аскорбиновой кислоты.

Комплекс «Кентавр» не раз проверяли — в том числе с участием животных. Основательно готовились к выполнению задания и офицеры-десантники — Зуев и Маргелов. Но главное испытание предстояло вскоре после новогодних праздников, на полигоне 106-й гвардейской дивизии ВДВ «Слободка», неподалеку от Тулы.

В день Х они поднялись в 6:30. Зарядка на 20-градусном морозе, завтрак. Зуев и Маргелов прошли медицинский осмотр. Отправляя их на подвиг, генерал Маргелов снова посетовал, что сам не может занять место в боевой машине.... Обняв сына и Зуева, он негромко произнес: «До встречи на земле, сынки. Верю в вас!»

Командир экипажа гвардии подполковник Леонид Зуев и наводчик-оператор лейтенант Александр Маргелов. Источник: Министерства обороны РФ

Александр Маргелов:

«Машина плавно перевалилась через обрез грузолюка — до земли 800 метров. Как гигантский маятник с центром качания вокруг вытяжного парашюта, наш «утюг» сначала завалился на 135 градусов от горизонтали, затем стал раскачиваться с постепенно уменьшающейся амплитудой. Раскрылись тормозные, а затем и основные парашюты. Перевернувшись в первый момент вниз головой, мы несколько секунд испытывали состояние, близкое к невесомости. Отказала радиосвязь. Пришлось ориентироваться по показаниям приборов — высотомер после раскрытия многокупольной системы равномерно приближал к земле, а вариометр застыл на скорости снижения около 6 м/с, да по личным ощущениям»

На расшвартовку после приземления у героев было только две минуты. Успели. Действовали без суматохи, спокойно и сосредоточенно. После приземления экипаж с ходу повел стрельбу холостыми. Они готовы были сразу идти в бой.

Всё прошло гладко, и даже связь в полете и после приземления не подвела. Это означало, что и в боевых условиях такие операции можно предпринимать продуманно и организованно, во взаимодействии с другими войсками.

Под­пол­ков­ник Леонид Зуев и лей­те­нант Александр Мар­ге­лов после приземления «Кентавра» Источник изображения: Фото: архив Министерства обороны РФ

Десантники лихо, на высокой скорости, подъехали к трибуне, по пути раздавили всмятку автомобиль начальника штаба дивизии (его предупреждали о такой вероятности!), остановились напротив командующего и четко доложили об успешном выполнении боевой задачи. Маргелов расцеловал своих «орлов». Героев наградили не только орденами, но и золотыми часами — лично от министра обороны.

Очень скоро генерал Маргелов приказал повторить успешный эксперимент во всех дивизиях ВДВ. Одновременно формировались десятки штатных экипажей «десантников в броне», которых дотошно тренировали именно для таких опасных полетов и бросков. Все испытания прошли успешно, без технических срывов и жертв.

Отзвуки десанта

Теперь ВДВ готовились к гораздо более сложной задаче — к воздушному десанту экипажа внутри БМД-1 на парашютно-реактивной системе (ПРС), без платформы, в свободном полете на парашютах. Эту уникальную программу, позволявшую выполнять боевые задания еще быстрее и слаженнее, называли «Реактивный кентавр». В БМП располагался уже полноценный экипаж — шесть человек. Испытание «Реакентавра» удалось осуществить в январе 1976 года, под Псковом. И снова — безукоризненный успех.

В «Реакентавре» в момент приземления скорость вертикального снижения гасилась до нуля за счет тяги реактивных двигателей. Источник: Министерства обороны РФ

Да, десантники 50 лет назад совершили подвиг с риском для жизни. Но когда машины приземляются без людей — исчезает согласованность действий, теряется время, нередко экипажу приходится искать свой «броневик». А после января 1973 года стало ясно, что наши десантники способны сразу после спуска вступать в бой и занимать намеченные объекты на боевых машинах, по-суворовски опережая противника.

Войска получили большое количество новых БМД-1, конструкторы приступили и к модернизации машины. Вскоре армия получили и новый транспортные самолет — Ил-76. Мощная машина могла десантировать сразу четыре БМД и обеспечивала выброс десантной группы из 125 бойцов. Раньше на передислокацию дивизии ВДВ требовалось несколько суток, теперь — полчаса.

Бросок «кентавра» — легендарная страница в истории нашей армии. Вершина боеспособности «войск дяди Васи», как с гордостью называют ВДВ и много лет спустя после смерти легендарного генерала. Ни одна другая армия мира так и не освоила этот способ десантирования.

Майор Александр Маргелов и подполковник Леонид Щербаков приземлились на «Реакентавре». Источник: Министерства обороны РФ

Этот день считается началом новой эры в истории советских и российских десантных войск. И генерал Маргелов не преувеличивал, когда говорил, что десант — это «это мужество высшего класса, храбрость первой категории, боевая готовность номер один».

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»

Арсений Замостьянов