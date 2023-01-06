США рассматривают возможность предоставления Украине БМП Bradley

Джо Байден также рассказал, что обсудил Украину с лидером республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митчем Макконнеллом

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов рассматривает возможность поставок на Украину боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщил в среду президент США Джо Байден во время беседы с журналистами в штате Кентукки. Американские новостные телекомпании транслировали общение главы государства с прессой.

Американского лидера спросили, рассматривает ли Вашингтон возможность поставки Киеву Bradley. "Да", - ответил президент.

Он также рассказал, что в среду обсудил с лидером республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митчем Макконнеллом (от штата Кентукки) "внешнюю политику, Украину".

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский по приглашению Байдена несколько часов провел в Вашингтоне, где встретился с главой государства, руководством Конгресса и выступил там с речью. К его визиту было приурочено объявление о новом пакете военной помощи со стороны США на сумму $1,85 млрд. В него впервые была включена батарея ПВО Patriot.

Президент России Владимир Путин 24 февраля прошлого года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.