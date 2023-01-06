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ТАСС

В Эстонии заявили о намерении начать передачу замороженных активов РФ Киеву

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Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу.
Источник изображения: rus.uudis.net

Их сумма составляет €17 млрд

ВИЛЬНЮС, 4 января. /ТАСС/. Таллин планирует самостоятельна выработать механизм передачи Киеву на восстановление Украины замороженных российских финансовых активов. Об этом в среду изданию Postimees заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он обратил внимание на то, что сумма замороженных в связи с действиями РФ против Украины российских активов составляет €17 млрд, но процесс их использования в пользу Киева вперед не продвигается, несмотря на то, что страны - члены ЕС поручили Еврокомиссии разработать для этого юридическую схему.

"Мы в правительстве решили, что параллельно сами начнем создание юридической структуры, которая позволит использовать эти [замороженные Эстонией] деньги", - отметил глава МИД. 

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Страны
Россия
Украина
Эстония
Проекты
Евросоюз
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