В Эстонии заявили о намерении начать передачу замороженных активов РФ Киеву

Их сумма составляет €17 млрд

ВИЛЬНЮС, 4 января. /ТАСС/. Таллин планирует самостоятельна выработать механизм передачи Киеву на восстановление Украины замороженных российских финансовых активов. Об этом в среду изданию Postimees заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он обратил внимание на то, что сумма замороженных в связи с действиями РФ против Украины российских активов составляет €17 млрд, но процесс их использования в пользу Киева вперед не продвигается, несмотря на то, что страны - члены ЕС поручили Еврокомиссии разработать для этого юридическую схему.

"Мы в правительстве решили, что параллельно сами начнем создание юридической структуры, которая позволит использовать эти [замороженные Эстонией] деньги", - отметил глава МИД.